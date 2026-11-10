Французский писатель стал фигурантом уголовного дела из-за слов о мусульманах

Figaro: Писатель Мишель Уэльбек стал фигурантом дела из-за слов о мусульманах

Tекст: Валерия Городецкая

Французский писатель стал фигурантом расследования из-за резких заявлений, сделанных им несколько лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. По данным источника издания, 70-летнему писателю предъявлено обвинение в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию по признаку религии или этнической принадлежности.

Уголовное дело было заведено после жалобы Союза мечетей Франции. Поводом стало интервью Уэльбека, в котором он в неделикатной форме высказался о мусульманах и отношении к ним со стороны коренного населения страны.

Мишель Уэльбек известен как автор провокационных романов. Большой резонанс во Франции вызвала его книга «Покорность», опубликованная в 2015 году, в которой описывается приход к власти мусульманской партии. Тогда автора также обвиняли в разжигании исламофобии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французский писатель Мишель Уэльбек отреагировал на принятие закона об эвтаназии в стране.