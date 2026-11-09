ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

Tекст: Олег Исайченко

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским отправилась в Абу-Даби, где 10–11 ноября должна пройти трехсторонняя встреча России, США и Украины. На переговоры также вылетела украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым.

Что любопытно, несмотря на трехсторонний формат, Умеров сообщил, что в ОАЭ также будут присутствовать представители европейских стран, включая Британию, Германию, Италию и Францию, а также НАТО и Еврокомиссии.

«С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи. Для нас важно сохранять тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и совместное понимание дальнейших шагов в переговорном процессе», – заявил Умеров.

О намерении участвовать в переговорах Франция заявила накануне. Имена представителей Парижа пока не оглашались, однако Североатлантический альянс будет представлять глава офиса генсека Джеффри ван Левен. В группу поддержки также вошел глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт.

В свою очередь, Джаред Кушнер рассказал, что намерен совместно со Стивом Уиткоффом провести предварительную встречу с европейцами. «Встретимся с нашими партнерами из Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии», – написал Кушнер в соцсетях.

При этом на переговоры, которые пройдут в закрытом формате, европейцев пускать не планируют, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, – это трехсторонние переговоры между Россией, Украиной при посредничестве США», – подчеркнул он.

«Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

«Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США», – предположил он.

«Европейцы изо всех сил рвутся за стол переговоров»,

– согласился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, «они хотят скрыть всю степень своей дипломатической ничтожности»: «Если при разрешении конфликта ЕС никто не станет слушать, это станет для союза величайшей дипломатической катастрофой и демонстрацией неспособности говорить единым голосом».

Поэтому сейчас Европе особенно важно показать свою значимость на дипломатической арене. «На деле советники из ЕС будут сидеть в отдельной комнате, но в СМИ это будет подано как консультирование и помощь Украине», – рассуждает собеседник.

«Свою роль играет и статус советников – это образцовые бюрократы. Поэтому я уверен, что 11 ноября в западных газетах мы увидим публикации о том, как они доблестно помогали Украине отбивать атаки и сдерживали давление России», – сыронизировал Ткаченко. В реальности же, по мнению Ткаченко, европейцы намерены в ручном режиме консультировать представителей Владимира Зеленского.

«Европа с XVIII столетия разрабатывает науку ведения переговоров. В Кривом Роге такому не учат.

А ведь это очень серьезная наука – ты формулируешь переговорную позицию, делаешь первое заявление, согласовываешь действия сторон, параллельно ведешь продуманную информационную кампанию», – поясняет он.

То есть, на трехсторонней встрече России придется иметь дело с объединенной Европой, которая будет оказывать дипломатическое давление и говорить устами представителей Зеленского. «Военное противостояние они уже проиграли, теперь попробуют свои силы на переговорном треке», – замечает специалист.

Другое дело, что такая позиция, по сути, означает, что Европа пытается сесть за стол переговоров рядом с Украиной, говорил политолог. «И мне кажется, в некотором смысле Россию это даже устроит. В конечном счете, для нас СВО – это широкий процесс, включающий в себя перестройку архитектуры европейской безопасности и устранения военной инфраструктуры противника подальше от наших границ», – заключил Ткаченко.