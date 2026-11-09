География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
На Украине сообщили о гибели воевавшего против ВСУ брата советника Зеленского
В Запорожской области на стороне российских войск в мае 2024 года погиб брат советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, пишут украинские СМИ.
Как сообщает издание «Страна», 59-летний полковник Владимир Михайлович Подоляк погиб 19 мая 2024 года в поселке Кирилловка Запорожской области, передает РИА «Новости».
В феврале 2024 года Михаил Подоляк признал наличие родственников в России, отвергнув их связь с ФСБ. Он отмечал, что многие украинцы имеют родных в России, но не обязательно поддерживают с ними контакт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе источник в российских силовых структурах сообщил о массовом захоронении погибших украинских военнослужащих прямо на боевых позициях в Запорожской области.
В июле подполье сообщило об облавах Службы безопасности Украины на жителей Запорожской и Херсонской областей с родственниками в России.