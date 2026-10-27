  • Новость часаУшаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
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    Хуситы уничтожают два государства одновременно
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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня

    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    27 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями об урегулировании украинского конфликта с учетом недавних встреч спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Путиным в Петербурге и с представителями Финляндии, Норвегии и Украины в Осло.

    Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). Отмечается, что эти переговоры нацелены на вопросы безопасности России и Украины после окончания боевых действий.

    Путин напомнил о первопричинах конфликта и дал оценку текущей ситуации, подчеркнув, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов» России. Он также обратил внимание на то, что конфронтационная политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

    Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права.

    Президент России также проинформировал о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алёшек на херсонском направлении и введении временного «режима тишины». Стороны договорились поддерживать прямые контакты по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным откровенным.

    Агентство Bloomberg сообщило о подготовке переговоров президента России с финским и норвежским коллегами.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов

    Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    @ mova-ombudsman.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

    «Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

    Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

    С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

    Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.

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    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

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    26 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после чего военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что в столице Украины поражена различная инфраструктура.

    «В Киеве более десяти ракетных прилетов по различной инфраструктуре. Сейчас идет атака реактивных дронов. Среди прочего поражена ТЭЦ-6», – написал он в Max.

    До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах на фоне воздушной тревоги. «В Киеве были слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. О сигнале воздушной тревоги в Киеве говорят и данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 октября взрыв привел к отключению электроэнергии в одном из районов Винницкой области. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в воскресенье.

    Эксперт Рожин заявил, что беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области.

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    27 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Посол Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Однако гуманитарная миссия «ломает» нарративы Киева, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник.

    «В районе Алешек наблюдаются сложности со связью, поэтому полной картины у нас пока нет. Россия свои обязательства выполнила: в 04:00 мск был введен режим прекращения огня на локальной территории», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    Между тем он подчеркнул: российские военные готовы к возможным провокациям и к тому, что противник может недобросовестно соблюдать «режим тишины». «Наши войска остаются на позициях, отвода сил не планируется. Таким образом, возможность оперативно отразить любую провокацию сохраняется», – уточнил собеседник.

    Кроме того, добавил дипломат, запланирован комплекс инженерных работ, которые традиционно выполняют саперные подразделения. В первую очередь речь идет о расчистке основных дорог от мин и боеприпасов. «Вопросы выбора маршрута гуманитарной миссии и обеспечения безопасности находятся в компетенции профильных структур», – отметил Мирошник.

    Он напомнил, что ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Один из главных нарративов, продвигаемых Киевом, состоит в том, что Херсонская область – якобы «оккупированная территория» и потому «ответственна» РФ.

    «Но именно Украина несет ответственность за убийства, обстрелы и создание невыносимых условий для жизни населения. Эти преступления очевидны. При этом в информповестке для иностранной аудитории картина намеренно искажается: реализуется целый ряд сценариев, призванных представить ситуацию с точностью до наоборот», – указал Мирошник.

    По его мнению, гуманитарная миссия «ломает ситуацию». Ключевым фактором стал канал коммуникации, согласованный на уровне российского и американского президентов, – взаимодействие между первой леди США Меланией Трамп и омбудсменом Яной Лантратовой. «Через этот канал была передана достоверная информация, на основании которой Штаты оказали давление на Украину, по сути принуждая ее соблюдать нормы международного гуманитарного права», – отметил дипломат.

    Как подчеркнул собеседник, необходимо добиться полного прекращения преступных действий со стороны Украины, среди которых – организация блокады, нанесение ударов по гражданским объектам и населению. Пока ключевым направлением операции остается организация эвакуации.

    «В первую очередь речь идет о раненых и больных, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи и медикаментах. Несмотря на самоотверженность персонала Алешкинской больницы, имеющихся на территории ресурсов недостаточно для оказания требуемого объема помощи», – рассказал он.

    «Кроме того, эвакуация доступна и для тех, кто добровольно выразит желание покинуть город», – добавил Мирошник. Еще одна ключевая задача, по его словам, – доставить в регион продукты питания и ликвидировать дефицит продовольствия.

    Напомним, с 04:00 мск 27 октября российская армия ввела «режим тишины» на Херсонском направлении. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции. К полудню вторника сообщений о нарушении режима тишины не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне он отметил положительную роль американской стороны и переговорщиков президента США Дональда Трампа в достижении договоренностей и подчеркнул, что в Москве ценят эти усилия.

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    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    27 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Сеул отозвал восемь дипломатов с Украины

    Yonhap: Южная Корея отозвала восемь дипломатов с Украины из-за ссоры

    Сеул отозвал восемь дипломатов с Украины
    @ Vegard Wivestad Grott/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южная Корея отозвала восемь дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора с Киевом о разглашении информации о передаче двух пленных военных из КНДР, заявил глава МИД республики Чо Хён.

    Южная Корея ранее отозвала своего посла на Украине Пак Ки Чана и решила сократить персонал посольства, объяснив это нежеланием Киева решать возникший спор и угрозой российских авиаударов, передает Yonhap.

    «На данный момент отозвано восемь человек», – заявил Чо Хён. Он добавил, что отзыв стал неизбежным из-за того, что Украина не смогла должным образом решить вопрос. Министр подчеркнул, что в случае эскалации спор может угрожать дипломатическим отношениям между странами. По его словам, оставшийся на Украине персонал прилагает все усилия для защиты южнокорейских граждан.

    Несмотря на конфликт, Южная Корея продолжает поддерживать Украину, участвуя в конференциях по восстановлению и оказывая гуманитарную помощь.

    Спор начался после того, как в сентябре Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН публично сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военных. Южная Корея заявила, что стороны договаривались держать передачу в тайне для защиты солдат и их семей в КНДР, и потребовала официальных объяснений, извинений и гарантий неповторения инцидента. Офис Зеленского отрицал наличие договоренности о секретности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южная Корея приняла решение отозвать своего посла на Украине обратно в страну. Перед этим глава МИД республики Чо Хён назвал полученное от Украины извинение за разглашение передачи двух пленных военных из КНДР недостаточным. В сентябре власти Южной Кореи потребовали от Киева официальных извинений за заявление Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных.

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    27 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН

    Глава МИД Украины Сибига обвинил Орбана в шантаже на фоне слухов о посте в ООН

    Глава МИД Украины раскритиковал возможное назначение Орбана генсеком ООН
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    Сибига выразил недовольство перспективой назначения Виктора Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, передают «Вести».

    «Уверен, что Виктор Орбан на посту генсека ООН смог бы найти применение своим виртуозным навыкам вето и шантажа – тем самым, что он годами оттачивал, срывая принятие важных решений в Евросоюзе», – заявил Андрей Сибига.

    Также министр напомнил о ситуации на саммите Евросоюза в декабре 2023 года. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе для согласования остальными лидерами ЕС начала переговоров о вступлении Украины в объединение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американская администрация предложила Виктору Орбану принять участие в борьбе за пост генерального секретаря ООН.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал право решения о выдвижении бывшего венгерского премьера на усмотрение стран организации.

    Замглавы МИД Александр Алимов допустил техническую возможность для выдвижения Орбана.

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    27 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ

    Le Monde: Уиткофф со скандалом потребовал от Киева не бить по НПЗ России

    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи в Майами с заметным раздражением потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В ходе переговоров представителей США и украинской делегации во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde.

    «Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, вы подвергаете мир опасности!» – заявил Уиткофф.

    На этой почве между американским политиком и Будановым произошел конфликт, в ходе которого глава офиса Зеленского с трудом сдерживал гнев.

    Встреча изначально пошла не по плану, так как Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали обсуждать послевоенное устройство мира. Американские представители обещали перезапустить трубопроводы с российским газом и нефтью в Европу.

    Объявленная позднее дизельная сделка между США и Россией нанесла сильный удар по украинской делегации, которая выглядела крайне расстроенной и обеспокоенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений в боевых действиях при возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести встречу по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил аналогичное требование к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    27 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о планах России, Финляндии и Норвегии обсудить Украину
    Bloomberg сообщило о планах России, Финляндии и Норвегии обсудить Украину
    @ OLE BERG-RUSTEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент России Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине. Ожидается, что телефонный разговор политиков состоится уже во вторник, утверждает Bloomberg.

    Планируемые переговоры стали следствием возобновившихся усилий по мирному урегулированию конфликта, пишет Bloomberg. На прошлой неделе специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Петербург для встречи с Путиным. До этого он провел переговоры в Осло с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами северных стран.

    Европейские союзники Киева стремятся участвовать в дискуссиях о безопасности в регионе. Стере и Стубб обосновали свое участие в переговорах наличием общей границы с Россией. Отмечается, что это будет первый прямой контакт Путина с высокопоставленными европейскими лидерами после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле прошлого года.

    По итогам переговоров на прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва рассматривает Норвегию и Финляндию как новых участников процесса урегулирования на Украине. «Посмотрим, смогут ли они вообще это сделать», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. В четверг президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности. В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновления переговоров с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Stars and Stripes: ВВС США заключили контракт на гиперзвуковые ракеты AGM-183A

    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A
    @ Giancarlo Casem/Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля» AGM-183A, сообщило издание Stars and Stripes.

    Соглашение продвинет программу ракет с этапа прототипирования до серийного выпуска и поставок в войска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Stars and Stripes.

    Основным носителем ракет может стать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, также планируется испытать бомбардировщик B-1B Lancer. Дальность полета ракеты составляет тысячу миль (около 1,6 тыс. километров). Количество ракет и сроки поставок не уточняются, контракт был подписан 29 сентября.

    Программа ARRW стартовала в 2018 году, ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов, уточняет Defense One.

    В октябре сообщалось, что США отстают от графика развертывания гиперзвуковой системы Dark Eagle более чем на три года, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американская компания Raytheon получила контракт на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил США.

    В августе оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Ранее американские военные сообщили о намерении поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.

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