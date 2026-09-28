Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР
Власти Южной Кореи выразили резкое недовольство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче Сеулу северокорейских военнопленных и потребовали официальных извинений.
Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».
Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».
В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.
В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.