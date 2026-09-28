Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь о пленных из КНДР

Tекст: Игорь Иножарский

Администрация президента Южной Кореи потребовала от Киева официальных извинений и объяснений после того, как Владимир Зеленский сообщил о передаче Сеулу двух пленных солдат КНДР, пишет Yonhap. В Сеуле это заявление расценили как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям».

Высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи пояснил, что южнокорейская сторона планировала допросить пленных, однако Киев в одностороннем порядке опубликовал заявление об их передаче. Это было сделано «без консультаций и согласия Сеула».

В ответ на упреки Сеула офис президента Украины опубликовал заявление об отсутствии договоренностей хранить передачу военнопленных в секрете. Южная Корея назвала это заявление ложью.

В Южной Корее считают, что действия украинских властей ставят под угрозу дипломатические отношения между странами, и расценивают их как «поведение, наносящее ущерб двусторонним отношениям». Сеул потребовал от Киева объяснений и извинений за случившееся, а также рассматривает возможность введения дополнительных мер в отношении Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес украинского лидера. В пятницу Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за северокорейских военнопленных. В четверг Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР.