Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
На Украине три телеканала прекратили вещание из-за ударов по дата-центрам
На Украине три телеканала, включая «Мы – Украина+» и «Армия.ТВ», приостановили вещание из-за повреждения инфраструктуры киевских дата-центров.
Три украинских телеканала прекратили трансляцию программ из-за повреждения инфраструктуры дата-центров, передает издание «Страна.ua».
О временной остановке эфира заявил канал «Мы – Украина+». Причиной неполадок назван удар по дата-центру Cosmonova.
Аналогичные проблемы с вещанием возникли у киевского телеканала «Новини LIVE».
Телеканал Министерства обороны Украины «Армия.ТВ» не выходит в эфир по той же причине.
В субботу украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах.
Ранее российские беспилотники поразили киевский центр обработки данных «Космонова». Днем ранее Вооруженные силы России ударили по разведывательному дата-центру «Датагрупп».
До этого российские военные атаковали телекоммуникационные центры в украинской столице.