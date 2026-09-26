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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    74 комментария
    26 сентября 2026, 17:54 • Новости дня

    Захарова указала на противоречия в реакции ЕС на приглашение Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков относительно возможного участия президента России Владимира Путина в саммите G20.

    Захарова в Telegram-канале обратила внимание на противоположные реакции европейских политиков на приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20.

    «Высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль дали противоположную реакцию на приглашение президенту России принять участие в саммите 20-ки в США», – отметила Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Кая Каллас назвала известие о приглашении тяжелым. При этом ее немецкий коллега счел ситуацию лакмусовой бумажкой и призвал использовать подобные возможности. В связи с этим Захарова усомнилась в самостоятельности решений, принимаемых представителями Евросоюза, предположив, что они лишь транслируют чужие установки.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поддержал приглашение российского лидера на саммит G20.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство возможным участием президента России в этом мероприятии.

    Напомним, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    24 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предметном разговоре главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждалась дестабилизация энергетических рынков.

    Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

    «Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

    Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

    Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

    Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    23 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас перепутала Монако и Марокко на заседании ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время выступления перед Советом Безопасности ООН глава евродипломатии Кая Каллас по ошибке назвала Марокко вместо Монако при перечислении союзников Украины.

    Дипломат допустила географическую ошибку перед заседанием Совбеза, передает РИА «Новости». Перечисляя государства, поддержавшие совместное заявление по Украине, политик запнулась и попыталась произнести название африканской страны вместо европейского княжества. Вскоре она исправилась и продолжила чтение списка.

    Это не первый публичный конфуз европейского чиновника. Ранее политик заявила: «ЕС вызовет постпреда России при организации». При этом у Москвы сейчас нет постоянного представителя при Евросоюзе, а обязанности главы миссии исполняет Карен Малаян.

    В мае текущего года на официальном брифинге дипломат сообщила, что страны объединения готовы «вербовать» корабли. По ее словам, это необходимо для участия в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Напомним, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за недовольства работой главы ведомства.

    Издание Politico сообщило о падении морального духа сотрудников Европейской службы внешних связей.

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    25 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественная команда одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии, завоевав 15 наград различного достоинства.

    Российские спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Всего команда получила 15 медалей, показав лучший результат на турнире.

    Второе место в медальном зачете досталось сборной Турции, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

    В мужских соревнованиях отечественные боксеры взяли пять золотых и две серебряные медали. У женщин россиянки завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив по числу побед только турецкой команде.

    Турнир под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября, при этом сборная России выступала с флагом и гимном страны.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    На текущем турнире россиянка Азалия Аминева завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

    Днем ранее отечественная спортсменка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в решающем поединке.

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    23 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД сообщил детали встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    МИД: Лавров и Рубио обсудили украинское урегулирование в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили украинский конфликт и восстановление двусторонних отношений, сообщил МИД.

    Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Обсуждая украинское урегулирование, Лавров обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Министр предметно рассмотрел деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизируя мировые энергетические рынки. Российская сторона подтвердила безусловную приверженность целям специальной военной операции и политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

    Среди международных тем дипломаты затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне. Также обсуждалось противодействие нелегитимным практикам международных институтов и подготовка к предстоящим мероприятиям «Группы двадцати».

    Москва подчеркнула необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Это включает честный диалог об устранении «раздражителей», нормализацию работы дипломатических миссий и возвращение конфискованной российской собственности в США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН. Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час.

    Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам встречи.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    23 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта

    Глава Volvo Самуэльссон: Европейский автопром ждет крах по сценарию Детройта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Самуэльссон выразил опасения относительно будущего европейской автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По его мнению, отрасль рискует повторить судьбу американского Детройта, утратившего лидерство из-за переноса заводов в регионы с более низкими производственными издержками.

    «Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом», – заявил Самуэльссон в интервью газете Handelsblatt.

    Руководитель концерна уверен, что для предотвращения кризиса необходимо снизить стоимость энергии и труда в Европе. Кроме того, он предложил увеличить продолжительность рабочего времени на европейских предприятиях. Издание напоминает, что из-за переноса производств Детройт потерял экономическую базу и население, а в 2013 году объявил о банкротстве с долгом в 18 млрд долларов.

    Ранее основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек крах европейского автопрома из-за конкуренции с Китаем.

    Руководство немецкого концерна Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Федеральное статистическое бюро ФРГ зафиксировало рекордное сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности страны.

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    Нефтяной рынок снова лихорадит: цена нефти Brent впервые с мая поднялась выше 108 долларов за баррель. Как ни парадоксально, выигрывают от этого вовсе не все производители нефти в мире. Кто больше всего зарабатывает на нефтяных поставках сегодня, почему перед нами тектонические сдвиги на мировом рынке – и каково в данной ситуации положение России? Подробности

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    Госдума помолодела и стала ближе к фронту

    ЦИК официально завершил подсчет голосов на выборах в Госдуму, прошедших с рекордной явкой – в этот раз проголосовали даже апатичные избиратели. Новый созыв заметно обновился: помимо перераспределения числа мандатов между партиями снизился средний возраст депутатов, а каждый десятый депутат нового парламента – участник или ветеран СВО. Какой в итоге будет новая Госдума? Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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