Песков заявил о необходимости восстановления торговли между Россией и США

Tекст: Денис Тельманов

Торговля между Россией и США находится почти на нулевом уровне, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что разделяет оценку президента США Дональда Трампа относительно состояния российско-американского бизнеса.

«(Вынужден) согласиться (с президентом США Дональдом Трампом) в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться», – заявил Песков в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что Москва не считает нынешний уровень торговых отношений с Вашингтоном нормальным и рассчитывает на их восстановление в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации Белого дома заявили, что США станут мировым центром криптовалютной индустрии. Принятые в США законы уже меняют внутренние правила крипторегулирования.

Новое законодательство создает основу для глобальной конкуренции в цифровых финансах. Эти меры могут привести к изменениям в мировой финансовой системе и ослабить роль американского доллара. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после урегулирования ситуации на Украине.