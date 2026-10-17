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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    17 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    17 октября 2026, 05:03 • Новости дня

    Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%

    Трамп отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов) пошлин до 100% для крупнейших покупателей российских энергоресурсов и до 500% на российские товары.

    В тексте указывается, что президент отказывается от «применения любых пошлин, предусмотренных статьями 112 и 113». Статья 113 этого закона допускала введение до 100% пошлин в отношении товаров государств, активно закупающих энергоресурсы из России, передает РИА «Новости».

    Тот же указ предусматривает отказ от применения пошлин до 500% на российские товары (статья 112).

    Трамп также поручил властям США отслеживать закупки российских нефти и газа другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Трамп распорядился не применять ряд санкций, предусмотренных «законом Грэма» (Линдси Грэм* внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    16 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ

    Reuters: Белый дом распорядился ограничить услуги связи Starshield для ВСУ

    Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ
    @ Lance Cpl. Brady Hathaway/U.S. Marine Corps/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация США передала Пентагону распоряжение замедлить работу американской спутниковой связи Starshield для украинских военных, при этом президент Дональд Трамп лично не отдавал подобного приказа.

    Руководство Пентагона получило распоряжение замедлить работу спутниковой системы Starshield для вооруженных сил Украины на поле боя. Приказ ограничить услуги связи для управления украинскими беспилотниками поступил из Белого дома, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников агентства среди американских и западных чиновников, кто именно принял решение об ограничении сервиса, не уточняется. Представитель вашингтонской администрации при этом отметил, что президент США Дональд Трамп не давал подобного распоряжения.

    Starshield является предназначенным для военных нужд типом спутниковой связи Starlink, которую предоставляет компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине.

    Киев заявил о возобновлении работы спутниковых систем.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть украинской армии доступ к терминалам.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

    Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

    Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США
    @ J. Scott Applewhite/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    До промежуточных выборов в Конгресс остается чуть больше двух недель. Одна из интриг – исход борьбы за Сенат: республиканцы остро конкурируют с оппонентами даже в «красных» штатах вроде Техаса и на этом фоне наращивают расходы на кампанию рекордными темпами, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин.

    «Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

    Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

    Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

    Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

    Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

    Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

    Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

    Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

    Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

    На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

    Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

    Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

    Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.

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    16 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress

    Tекст: Дарья Григоренко

    США столкнулись с ситуацией, при которой им приходится искать возможности для отмены санкционных мер в отношении России, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    «Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать», – приводит слова Дмитриева ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона безостановочно работает над вопросом снятия введенных ею санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

    Во вторник Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС.

    В прошлом месяце Индия пообещала защитить свою экономику от американских санкций против России.

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    16 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа

    Bloomberg: Европа призвала Зеленского умерить критику Трампа

    Европейские союзники призвали Зеленского прекратить критику Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские партнеры Владимира Зеленского советуют ему воздержаться от критики политики президента США Дональда Трампа, так как альтернативы американской помощи нет.

    Европейские союзники призывают Зеленского умерить критику действий Дональда Трампа, поскольку Европа не сможет компенсировать возможную потерю американской поддержки, в том числе поставок оружия и разведданных, пишет Bloomberg.

    Министры иностранных дел ЕС в понедельник в частном порядке договорились сохранять неизменной европейскую политику в отношении Украины, взаимодействуя с США по мере возможности и продолжая поддерживать Киев, передает «Интерфакс».

    Ранее Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что решение украинского конфликта будет найдено без участия Зеленского, поскольку тот не желает урегулирования. Трамп также отметил сложности во взаимодействии с украинским лидером.

    В то же время, по данным The New York Times, представители администрации США, включая Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно просили Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

    Ранее советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США.

    В тот же день украинцы испугались последствий конфликта Зеленского с Трампом.

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    17 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    Конгрессмены захотели заблокировать сделку России и США по дизелю
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, который нацелен на отмену лицензий, смягчающих санкции против поставок российского дизельного топлива.

    Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла законопроект, который должен помешать реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США, передает ТАСС.

    Разработанный проект предусматривает отмену опубликованной 9 октября генеральной лицензии Минфина США, выводившей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года, а также аннулирование других лицензий, связанных со смягчением рестрикций против российских энергоносителей. При этом Минфину США запрещается на срок три года выдавать новые подобные разрешения.

    Согласно законопроекту, государственной Корпорации по финансированию международного развития США запрещается участвовать в любых договоренностях, касающихся российских энергоносителей, а администрация в Вашингтоне должна принять дополнительные меры по применению и ужесточению антироссийских санкций; инициативу поддержали еще 17 членов Палаты представителей – 16 демократов и один республиканец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэнерго США передало России список компаний, заинтересованных в закупке дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал сделку по поставкам российского дизеля в США взаимовыгодной.

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    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    17 октября 2026, 04:17 • Новости дня
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    Трамп распорядился не применять ряд предусмотренных «законом Грэма» санкций
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять часть санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных недавно принятым «законом Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о мерах против России и Ирана.

    «Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин», – приводит текст документа РИА «Новости».

    Трамп указал, что «представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены Конгресса США захотели заблокировать сделку России и США по поставкам дизельного топлива.

    На прошлой неделе американские власти решили смягчить санкции против так называемого теневого флота танкеров.

    В сентябре президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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    16 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Трамп назвал удары Украины по НПЗ России позором

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором» и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сложнее в переговорах, чем президент России Владимир Путин.

    Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева от перемирия, которое на прошлой неделе внезапно объявил Трамп, хотя ни Москва, ни Киев согласия с ним не подтверждали. «Все, что он делает, – это повышает мировую цену на нефть. Что ж, я думаю, это позор», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в четверг, передает The Guardian.

    Трамп отметил, что целей для ударов много, но атаки на заводы, производящие дизельное топливо, вредят всему миру, которому это топливо необходимо. Отношения Киева и Вашингтона обострились после того, как Трамп смягчил санкции против России в обмен на поставки Москвой крупных объемов дизельного топлива на мировой рынок – шаг, который расценили как попытку сдержать рост цен на бензин перед промежуточными выборами в США. Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она позволит России продолжать спецоперацию на Украине, которая длится более четырех с половиной лет.

    Трамп также заявил, что не является большим поклонником Зеленского и считает его более проблемным в переговорах, чем Путина.

    Отношения Киева и Вашингтона обострились и из-за ограничения доступа к спутниковой связи Starlink, что затруднило украинские удары дронами и работу систем ПВО. Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил Би-би-си, что его американский коллега Пит Хегсет заверил его о восстановлении работы системы, отметив, что подобные размолвки между Вашингтоном и Киевом случаются не впервые.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским в Брюсселе назвал «критически важным» получение Украиной всех необходимых средств для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские друзья не одиноки. Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной удар беспилотником по энергетической инфраструктуре в Луцке, что вызвало отключения электричества, а в Кремле обвинили Украину в срыве американских усилий по мирному урегулированию, возобновив удары по НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак. В понедельник портал Axios сообщил, что от Киева потребовали не вредить американским потребителям. В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

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    16 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Новак назвал взаимовыгодной сделку России и США по поставкам дизеля

    Новак назвал выгодной для всех сделку России и США по дизелю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Александр Новак заявил в рамках Российской энергетической недели, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем участникам рынка.

    Сделка России и США по поставкам дизельного топлива является выгодной для всех сторон. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Я оцениваю эту сделку как прагматичное решение, которое выгодно всем участникам рынка», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил об отсутствии препятствий для прямых поставок дизеля в США. Накануне вице-премьер назвал сроки первых отгрузок российского топлива.

    А в среду Новак подтвердил факт прямых поставок американским потребителям.

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    16 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Дмитриев предрек продолжение экономического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона продолжится на благо обеих стран.

    «Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира», – сообщил Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Кроме того, он прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. По словам спецпредставителя, усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента обвинил Владимира Зеленского и британских политиков в подрыве мирных усилий.

    Он заявил о мировой пользе от сотрудничества российских и американских спецслужб.

    В понедельник Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом российско-американской сделки по дизельному топливу.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Трамп назвал Крым омываемым океаном с четырех сторон

    Дональд Трамп заявил об омываемом океаном с четырех сторон Крыме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Крымский полуостров с четырех сторон омывается океаном.

    «На самом деле все началось с Барака Хуссейна Обамы. <...> Крым – самая ценная часть Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырех сторон – океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле», – сказал глава государства в интервью Newsmax, передают СМИ.

    Крымский полуостров омывается Черным и Азовским морями, соединен с материком через узкий Перекопский перешеек. Площадь полуострова составляет примерно 27 тыс. квадратных километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Летом Трамп перепутал президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на саммите НАТО. В конце прошлого года он заявлял, что бывший президент Барак Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма.

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    16 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал новые совместные инициативы России и США

    Дмитриев: Россия и США подготовили новые важные совместные инициативы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время объявят о совместных важных инициативах.

    Россия и США готовят совместные проекты. Об этом на форуме РЭН-2026 рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «У нас большой, широкий объем проектов, мы по ним идем. Понятно, все идет довольно сложно, есть сопротивление, и в том числе массивное сопротивление с различных сторон. Но вот как показывает пример дизеля, я думаю, в ближайшее время мы еще объявим о некоторых важных инициативах, все-таки лед тронулся», – заключил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дмитриев сообщил о постоянных контактах России с Минфином и Минэнерго США.

    В четверг он заявил о мировой пользе от сотрудничества спецслужб двух стран.

    А в среду глава РФПИ анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю.

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    16 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Песков: Россия и США сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и американский лидер Дональд Трамп полностью сходятся во мнении о нежелании Владимира Зеленского выходить на мирное урегулирование.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский отказывается брать на себя ответственность за шаги к мирному урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    «При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно. Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», – заявил Песков.

    Трамп неоднократно выражал недовольство неготовностью Киева к договоренностям, а также нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, американский лидер заявлял о необходимости нового руководства на Украине, которое сможет договориться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что усилия США разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    В среду в Кремле сообщили о попытках Дональда Трампа вывести кризис на мирные рельсы.

    Во вторник Москва ответила на идею американского лидера о встрече Владимира Путина и Зеленского.

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    16 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о переговорах России и США по проектам в сфере дата-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров с использованием мощностей российских атомных электростанций.

    Россия и США обсуждают возможность реализации совместных проектов в сфере дата-центров с применением мощностей российских атомных электростанций. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» сообщил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Мы и раньше говорили, что и в Арктике, и в сфере СПГ, и в сфере других энергетических проектов есть очень большой синергетический эффект между Россией и США. Но даже вот здесь упоминались дата-центры – мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия – США, в том числе с использованием и наших атомных станций», – приводит ТАСС слова Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кирилл Дмитриев сообщил о постоянных контактах Москвы с министерствами финансов и энергетики США.

    Он также предрек продолжение экономического сотрудничества двух стран.

    В четверг Дмитриев заявил о мировой пользе от взаимодействия российских и американских спецслужб.

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