Названа страна с крупнейшим долгом перед Россией

Бангладеш впервые обошла Белоруссию по задолженностям перед Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно анализу данных Всемирного банка, за год долг Бангладеш вырос почти на 19% и достиг рекордных 7,8 млрд долларов. Для этого стране потребовалось всего лишь опередить Белоруссию, чей долг снизился на 125 млн долларов и по итогам 2024 года составил 7,6 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Третье место среди должников заняла Индия, чьи обязательства перед Россией увеличились на 19% и составили 4,9 млрд долларов. В пятерке также оказались Египет с долгом 4,1 млрд долларов, который за год вырос на четверть, и Вьетнам, сохранивший задолженность на уровне 1,4 млрд долларов. Кроме того, более 1 млрд долларов должны были России Афганистан и Йемен.

Отмечается, что у остальных 31 страны сумма долговых обязательств оказалась существенно меньше. Общая задолженность государств перед Россией сохраняет тенденцию к концентрации среди ведущих заемщиков, резюмирует издание.

Напомним, в декабре прошлого года Всемирный банк сообщил, что Россия нарастила объем кредитования дружественных стран до 30 млрд долларов, что стало рекордом с 1999 года.