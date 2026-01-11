Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада
В столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки, сообщили в Росавиации.
В сообщении говорится, что с 21:00 до 08:00 мск 12 января в столичном регионе ожидается прохождение атмосферного фронта, при котором интенсивность снегопада возрастет до уровня ливневого снега, передает РИА «Новости».
В Росавиации пояснили: «Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов». Это связано с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов специальной противообледенительной жидкостью.
Пассажирам рекомендуют заранее оценить альтернативные маршруты и по возможности не сдавать личные вещи в багаж. В ведомстве отметили, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропорты работают в усиленном режиме.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Накрывший Москву циклон показали из космоса.