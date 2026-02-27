Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.19 комментариев
Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
Тверской суд Москвы рассматривает вопрос об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, которого подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны и нарушении госконтрактов.
Как сообщает корреспондент РИА «Новости», основателю издания Readovka Алексею Костылеву предъявили обвинения в хищении миллиарда рублей у Министерства обороны и неисполнении обязательств по государственным контрактам.
Следствие ходатайствует перед Тверским судом Москвы об избрании Костылеву меры пресечения в виде заключения под стражу.
Костылев был задержан 25 февраля, как сообщало издание РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Отмечалось, что дело касается проекта Костылева по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в Смоленской области. Речь идет о проекте в деревне Рухань в Ершичском районе вблизи белорусской границы. Первоначально в этом районе планировалось построить этнографический курорт, однако затем речь пошла о создании базы для проекта поддержки многодетных семей из российских деревень и переселенцев из стран бывшего СССР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения для основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Костылева подозревают в совершении особо крупного мошенничества. По данной статье ему грозит лишение свободы до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.