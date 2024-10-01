В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
В СК раскрыли обстоятельства задержания мэра дагестанского Избербаша
СК: Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан за получение взятки в 3,9 млн рублей
Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан по подозрению в получении взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика в 2019 году, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, взятка Исаковым была получена в 2019 году за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше, возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Уточняется, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для Исакова.
В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
Ранее сообщалось, что в администрации города Избербаш проходят обыски, а мэр Магомед Исаков задержан силовиками.