В СК раскрыли обстоятельства задержания мэра дагестанского Избербаша

СК: Мэр Избербаша Магомед Исаков задержан за получение взятки в 3,9 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, взятка Исаковым была получена в 2019 году за отмену разрешения на строительство дома в Избербаше, возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

Уточняется, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения для Исакова.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что в администрации города Избербаш проходят обыски, а мэр Магомед Исаков задержан силовиками.