Токаев назвал идеи Путина продуманными и полезными для ЕАЭС
Президент Казахстана поддержал предложения Владимира Путина на заседании ЕАЭС в Астане, он выразил уверенность в значимости предложений российского лидера для дальнейшего укрепления евразийской интеграции и расширения экономического сотрудничества.
Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил идеи президента России Владимира Путина, передает ТАСС. В этом году Казахстан выступает председателем в данном интеграционном объединении.
Политик отметил важность прозвучавших заявлений для будущего союза. «Благодарю вас, уважаемый Владимир Владимирович, за содержательное выступление, продуманные инициативы. Нет сомнений в том, что высказанные вами предложения внесут существенный вклад в укрепление нашего сотрудничества и развитие интеграции», – подчеркнул Токаев.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Накануне саммита лидеры России и Казахстана подписали совместное заявление о семи основах дружбы двух стран. А в пятницу на самом саммите глава российского государства заявил о реальных преимуществах плотной евразийской интеграции.