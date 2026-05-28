Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.7 комментариев
Токаев сообщил о планах ЕАЭС регулировать искусственный интеллект
Государства Евразийского экономического союза планируют утвердить документ, регламентирующий безопасное развитие и внедрение нейросетей в ключевые отрасли экономики, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев заявил о намерении стран ЕАЭС принять совместное заявление об ответственном использовании искусственного интеллекта, передает ТАСС. Выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума в Астане, глава государства подчеркнул важность согласованного подхода к новым технологиям.
«Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 года совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологии искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов», – отметил казахстанский лидер.
В 2026 году Казахстан председательствует в ЕАЭС. Токаев выразил признательность лидерам стран-участниц объединения за совместную работу над подготовкой этого важного документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о совместном внедрении искусственного интеллекта Москвой и Астаной.
Российский лидер анонсировал принятие важных интеграционных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане.
Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил участие российского лидера в заседании Высшего Евразийского экономического совета.