Суд в Москве арестовал директора департамента Минтранса за взятку

Tекст: Вера Басилая

Басманный суд арестовал директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Васильченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает ТАСС.



Правоохранительные органы считают, что фигурант нарушил закон в период с 2021 по 2022 год. В то время он трудился первым заместителем председателя профильного комитета, а затем первым замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области. Крупная сумма передавалась за действия в рамках его служебных полномочий.

Ранее середине мая суд отправил в СИЗО бывшего руководителя Минтранса Тверской области Сергея Верхоглядова по делу о взятках.

В прошлом году следователи допустили появление новых фигурантов в уголовном деле против заместителя начальника департамента Минтранса России Владимира Луговенко.

Летом 2025 года правоохранительные органы задержали министра транспорта Новгородской области Константина Куранова по обвинению во взяточничестве.