В Казахстане определили условия общего энергорынка ЕАЭС
На Евразийском экономическом форуме в Астане Казахстан заявил о поддержке общего электроэнергетического рынка ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды и эффективного использования мощностей, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
О позиции своей страны глава ведомства рассказал на Евразийском экономическом форуме в Астане, пишет «Российская газета».
Министр подчеркнул: «Важно, чтобы общие рынки формировались как практический и взаимовыгодный механизм, способствующий энергетической устойчивости и развитию торговли. В части общего электроэнергетического рынка ЕАЭС хотел бы отметить, что Казахстан поддерживает создание общего рынка по принципу взаимной выгоды, эффективного использования генерирующих и передающих мощностей, а также развития экспортного и импортного потенциала электроэнергетики. По общему рынку газа Казахстан выступает за конструктивную и поэтапную работу с учетом внутреннего баланса газа, задач по газификации регионов государств-членов ЕАЭС, действующих двусторонних соглашений и особенностей регулирования».
Министр отметил, что страна придает большое значение практическому энергетическому сотрудничеству со всеми участниками союза. С Россией Казахстан связывают проекты в сферах нефти, газа и электроэнергетики, с Киргизией сотрудничество развивается в области водно-энергетического баланса. В отношениях с Беларусью и Арменией Астана видит потенциал в модернизации инфраструктуры, цифровизации и обмене практическим опытом.
По словам Аккенженова, следующим этапом интеграции станет поэтапное формирование общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. Казахстан поддерживает продолжение этой работы и рассматривает ее как инструмент укрепления энергетической безопасности и повышения эффективности использования ресурсов. При этом он подчеркнул, что создание общих энергетических рынков должно идти прагматично и с учетом национальных интересов государств.
Министр заявил, что Казахстан готов обеспечивать поставки нефти и нефтепродуктов на рынки стран ЕАЭС при соблюдении принципа взаимной выгоды. В рамках союза он считает важным развивать совместные цифровые платформы и безопасный трансграничный обмен данными с сохранением баланса национальных интересов.
Аккенженов добавил, что Казахстан видит перспективу евразийской интеграции не в формальном ускорении запуска общих рынков, а в создании устойчивых, реалистичных и взаимовыгодных механизмов, и выразил уверенность, что прагматичный поэтапный переход позволит сформировать устойчивую энергетическую архитектуру союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан активно развивают сотрудничество в энергетике, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство первой атомной электростанции.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Астане указал на выгоду прямых поставок газа на север Казахстана силами Газпрома и на отсутствие необходимости прокладывать новые энергетические маршруты.
Путин также заявил о предстоящем принятии на саммите ЕАЭС в Астане ряда решений, нацеленных на углубление интеграционного сотрудничества, и отметил успешное председательство Казахстана в союзе.