Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла своё бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Всё-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
Путин заявил об экономических проблемах недоброжелателей России
Несмотря на попытки давления, Россия уверенно удерживает статус четвертой экономики мира по паритету покупательной способности, а недоброжелатели России сталкиваются с проблемами.
Президент России Владимир Путин сообщил о трудностях в экономике западных стран, передает РИА «Новости». По словам главы государства, недоброжелатели сталкиваются с серьезными внутренними проблемами.
В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер подчеркнул стабильность отечественной экономики.
«Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул значимость стратегического союзничества Москвы и Астаны.
Также Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.