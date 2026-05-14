Хирурги спасли десантника с батареей от дрона в глазнице

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжелое ранение в результате взрыва вражеского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В глазницу пострадавшего глубоко проникла аккумуляторная батарея дрона, полностью выдавив глазное яблоко.

«Привезли к нам военнослужащего тяжелого, на довольно хлипкой повязке у него была прибинтована батарейка от дрона. Батарейка вошла ему в правый глаз, полностью его выдавила, и туда довольно далеко прошла», – рассказал медицинский работник бригады с позывным Вулкан.

Специалисты опасались возможной детонации элемента питания неизвестного происхождения. Медик отметил, что им известны случаи, когда дополнительные элементы минируемых аппаратов взрываются спустя некоторое время.

Команда из трех врачей приняла решение оперировать бойца прямо на месте, не снимая бронежилетов. Эвакуация до ближайшего медицинского учреждения заняла бы слишком много времени из-за плохой дороги протяженностью более 60 км, что создавало риск непредвиденной детонации в пути и гибели солдата. В итоге операция прошла успешно, раны были обработаны, и жизнь десантника удалось сохранить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач с позывным «Буля» рассказал о ювелирной работе военных медиков при извлечении осколков украинских дронов.

Командир медицинского батальона «Майкоп» сообщил о росте числа тяжелых ранений от невидимых на рентгене пластиковых поражающих элементов.

Рядовой Равиль Гайнулин спас раненого товарища после атаки вражеского беспилотника в Донецкой народной республике.