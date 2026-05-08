Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий в своем канале на платформе Max уточнил, что удары были нанесены по Энергодару, Мелитополю, а также по Васильевскому, Токмакскому и Каменско-Днепровскому муниципальным округам.

Он сообщил: «В течение прошедших суток противник вновь атаковал мирные населенные пункты Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие». Наибольший ущерб был зафиксирован в селе Чистополье, где в результате атаки беспилотника пострадали мужчины 1963 и 1986 года рождения.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник Родион Мирошник сообщил, что Киев усилил атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на пятницу, несмотря на объявленное Россией перемирие.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские войска, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы, продолжили массированные обстрелы позиций и гражданских объектов, по этой причине российская армия ударила в ответ. Ведомство заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня.