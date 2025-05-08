Медведев выступил против концертов антироссийских артистов в России

Медведев призвал не давать выступать артистам с антироссийской позицией

Tекст: Дарья Григоренко

Он на встрече с литераторами в доме Союза писателей России отметил: «Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», передает ТАСС.

Медведев уточнил, что речь идет не только об иноагентах, а о тех, кто высказывался против России. По его словам, возвращение таких людей может быть допустимо, если они не совершили преступлений, однако поддерживать их и предоставлять платформу для деятельности не следует.

Политик подчеркнул, что и власти, и партия должны уделять внимание вопросу поддержки антироссийски настроенных артистов, и заявил о недопустимости их продвижения.

В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами, направленных на защиту суверенитета России.

Ранее актер Иван Охлобыстин, комментируя отъезд российских артистов, отметил, что представители творческих профессий не имели права «уходить с боевого поста» и не должны были оставлять своих соотечественников в трудные времена.