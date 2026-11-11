Создатель нелегальной платежной системы KiberPay осужден в Москве

Создатель нелегальной платежной системы KiberPay получил четыре года колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве признал создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина, а также Руслана Пиунова и Юрия Судибора виновными в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Занимавшийся оборотом наличных и их учетом Пиунов получил три года колонии, а выполнявший роль инкассатора Судибор – два с половиной года условно, сообщает РИА «Новости».

Установлено, что с июня 2018 по апрель 2024 года осужденные использовали программу KiberPay для переводов денег через банковские карты подставных физических лиц. Система обслуживала нелегальные онлайн-казино, форекс-дилеров и брокерские компании без регистрации в реестре операторов платежных систем Банка России.

Клиенты выбирали сумму и банк на сайте, после чего переводили средства на указанный номер карты, а организаторы снимали наличные в банкоматах. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса и 3120 банковских карт, а суд постановил конфисковать криптовалюту, деньги и автомобиль Infiniti QX60.

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