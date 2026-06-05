Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.0 комментариев
Подозреваемого в убийстве беременной женщины задержали в Москве
Правоохранители обнаружили тело 28-летней беременной женщины с признаками насильственной смерти в столице, задержан подозреваемый, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей, указали в ведомстве, с ним проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».
Жертва находилась в положении, а на ее теле эксперты зафиксировали следы удушения.
На месте происшествия уже поработали следователи и криминалисты. Специалисты назначили все необходимые судебные экспертизы для установления точных обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранители обнаружили в московской квартире тело женщины с перерезанным горлом.