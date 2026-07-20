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    Союзников Германии пугает образ немецкой ядерной бомбы
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    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    Европейские СМИ: Испанские футболисты отомстили Трампу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    11 комментариев
    20 июля 2026, 19:18 • Новости дня

    Сняты временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский возобновили штатный прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

    Временные меры, приостанавливавшие обслуживание рейсов, отменены, сообщается в канале ведомства в Max.

    «Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    В мае Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в Домодедово. Ранее ведомство ограничивало работу семи российских аэропортов.

    Также специалисты вводили особый режим в воздушном пространстве над Ленинградской областью.

    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил от «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 05:13 • Новости дня
    Собянин: С вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о нескольких сотнях дронов ВСУ, которые с вечера воскресенья летели в сторону Москвы, большую часть силы ПВО нейтрализовали на подлете к городу.

    «С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве с начала суток уничтожили 79 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Инициированный ЕР указ оптимизирует рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей. Кроме того, указом президента гарантируется безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования

    Указ устанавливает в качестве необходимого условия для нормальной работы учителей защиту их жизни и здоровья при осуществлении профессиональной деятельности. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.


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    20 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    Трамп призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме
    @ Yuri Gripas/Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что сенатор-экстремист Линдси Грэм хотел включить Иран в антироссийские санкции и это надо непременно сделать.

    «Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, что Линдси (Грэм, внесен в России в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД) хотел сделать, и это должно было произойти. Это важно!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, Сенат США объединился вокруг нового пакета ограничений ради памяти покойного Линдси Грэма. В новой редакции законопроекта, президент США получил  возможность самостоятельно приостанавливать санкции, а необходимость одобрения Конгресса заменена на обязанность обосновывать отмену тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Конгрессе США выступили против закона об антироссийских санкциях. Американский лидер ранее допустил добавление Ирана и «Хезболлы» в санкции против России.


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    20 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Россия призвала международное сообщество дать оценку ударам Киева по КТК

    Захарова: Россия призывает мировое сообщество дать оценку атакам Киева на КТК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осудить украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым военным преступлением режима Владимира Зеленского. «Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Накануне украинские дроны нанесли удар по двум другим судам с международными экипажами.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    19 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    Спасатели обнаружили пострадавшего мужчину и погибшего ребенка на Эльбрусе

    Пострадавший мужчина и погибший ребенок найдены на Эльбрусе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе поисково-спасательной операции на Эльбрусе были обнаружены погибший мальчик и пострадавший мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по республике Кабардино-Балкария.

    «По состоянию на 21.20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров)», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Там уточнили, что из-за наступления темноты и погодных условий, эвакуация переносится на 20 июля.

    «Завтра для транспортировки пострадавшего и погибшего, планируется привлечь коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшн», – добавили там.

    На месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси и спасатели центра «Лидер» МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили о том, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Позже стало известно, что при срыве с вершины Эльбруса погиб ребенок. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели ребенка на Эльбрусе.


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    20 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Times заметила «смену настроений» в немецком подходе к диалогу с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие лоббисты и бывшие политики встречаются с соратниками российских властей, что вызывает беспокойство европейских союзников ФРГ, пишет Times, отмечая «смену настроений» в построении диалога Берлина с Москвой.

    «В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроений», велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – цитирует РИА «Новости» британскую Times со ссылкой на источник.

    При этом видимых изменений стратегия ФРГ пока не принесла, при этом оппозиционные политики страны неоднократно высказывались о важности наладить диалог с Москвой. Среди них, к примеру, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты представили послам Британии, Германии и Франции объективные оценки деструктивной политики их стран. Захарова заявляла о намеренном срыве Европой контактов с Россией. Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией.


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    20 июля 2026, 04:43 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов ВСУ

    На подлете к Москве с начала суток уничтожено 79 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 79 дронов ВСУ с начала суток, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.21.

    До этого сообщалось, что у Москвы были сбиты 43 дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.


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    19 июля 2026, 21:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил о самоубийственном экономическом коллапсе Евросоюза

    Дмитриев назвал санкции против России причиной экономического коллапса ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Антироссийские ограничения и неконтролируемая миграция ведут европейские страны к масштабному кризису, обходясь экономике в триллионы евро.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times о нежелании европейских государств поддерживать рестрикции. Политик подчеркнул губительное влияние ограничений на западные рынки.

    «Едва удивляет, что санкции ЕС непопулярны в Европе - они не работают и обходятся странам ЕС в сумму более 3 трлн евро. Самоубийственный экономический коллапс ЕС продиктован санкциями против России и бесконтрольной иммиграцией», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Власти России неоднократно подчеркивали способность государства справиться с давлением. Западным странам не хватает мужества признать провал своей политики, при этом за рубежом все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о потере странами Европы около трех триллионов евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    Нестабильность на Ближнем Востоке подталкивает европейские государства к восстановлению энергетического партнерства с Москвой.

    Спецпредставитель президента России назвал бесконтрольную иммиграцию нерешенной ошибкой европейских бюрократов.

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    19 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные сбили 161 украинский беспилотник за 12 часов

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированная атака украинских летательных аппаратов затронула сразу несколько регионов России, включая Москву и южные территории.

    Средства противовоздушной обороны ВС РФ в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, передает РИА «Новости». Атака продолжалась на протяжении двенадцати часов.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

    Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областями.

    Кроме того, беспилотники перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 117 вражеских летательных аппаратов над девятью областями и акваториями двух морей.

    Тремя днями ранее российские военные отразили массированную атаку 146 украинских беспилотников. В начале месяца отечественные системы ПВО перехватили 116 дронов над регионами России.

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    20 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    FT: Крупные страны Европы взбунтовались против новых антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд европейских государств потребовали исключений или полностью заблокировали меры из последнего предложенного пакета санкционных ограничений против России, пишет Financial Times (FT).

    Как сообщает FT, Германия, Франция, Италия, Австрия, Греция и Португалия выступили против новых антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    «В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, ряд стран, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций, разработанного Брюсселем, или полностью заблокировали предложенные меры», – сообщает газета.

    Ранее сообщалось, что государства Европейского союза теряют готовность вводить новые ограничения против России из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

    Власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций для защиты своей судоходной компании.

    Европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных антироссийских мер на следующую неделю из-за отсутствия компромисса.

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    19 июля 2026, 19:54 • Новости дня
    Финский политик Мема призвал Европу возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейским странам необходимо как можно скорее возобновить переговорный процесс с Москвой, пока для этого еще сохраняется возможность, считает представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости возвращения Европы к диалогу с Россией, передает РИА «Новости».

    По его мнению, переговорный процесс между Москвой и Западом останется невозможным до тех пор, пока продолжаются поставки западного оружия для атак на мирных жителей.

    «Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс», – написал политик в соцсети Х.

    Мема также подчеркнул, что лидеры Европейского союза не осознают всей опасности текущей ситуации в отношениях с Москвой.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что от переговоров отказалась именно Европа. Глава государства выразил мнение, что в качестве визави предпочел бы экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, однако выбор переговорщика остается за европейцами.

    Путин также обращал внимание на то, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию, используя лживые заявления об угрозе со стороны России.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием лишь препятствует урегулированию конфликта и напрямую вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее финский политик возложил на Евросоюз полную ответственность за продолжение украинского конфликта.

    В мае Армандо Мема призвал к полной смене европейского правящего класса ради достижения подлинного мира с Москвой.

    До этого парламентарий исключил возможность назначения Каи Каллас переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией.

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