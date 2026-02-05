В Москве дали старт Году единства народов России

Событие приурочено к началу масштабной общественной кампании, призванной объединить жителей страны. Торжественная церемония состоялась на площадке общества «Знание», передает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к присутствующим с приветственным словом. «Сегодня особый день. Мы открываем Год единства народов России, объявленный президентом нашей страны Владимиром Путиным. Этот год каждого из нас», – заявила она.

Участниками встречи стали свыше 4 тыс. человек, включая школьников, студентов и зарубежных гостей. Среди них присутствовали представители более 160 народов страны.

Региональная часть программы охватит 89 субъектов федерации и включит более 2 тыс. различных событий. Запланированы лекции, мастер-классы и творческие вечера, посвященные общности истории, культурных ценностей и преемственности поколений.

На главной площадке выступят государственные деятели, ученые и герои России. Спикеры обсудят роль русского языка, значение сохранения традиций для укрепления государства и современные примеры служения Отечеству.