Столичная прокуратура утвердила обвинение комику Останину
Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).
Как сообщили в ведомстве, материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения в суд, передает ТАСС.
«Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина. Он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. »в« ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», – сообщили в прокуратуре.
В июне Останина признали террористом и экстремистом. Комика задержали в марте после того, как он в ходе публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц.