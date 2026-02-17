  • Новость часаДлившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    32 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    11 комментариев
    17 февраля 2026, 22:35 • Новости дня

    Новак провел совещание по текущему состоянию российской экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе совещания во главе с зампредседателя правительства России Александром Новаком и с участием представителей ключевых ведомств были рассмотрены показатели промышленности, строительства, транспорта и проведен анализ ситуации на рынке труда на конец 2025 года.

    Совещание по текущей ситуации в экономике России провел Александр Новак с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина, представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минстроя, отраслевых ведомств и экспертов.

    «Минэкономразвития представило динамику по итогам 2025 года по основным макроэкономическим показателям, в числе которых – промышленное производство, добывающие и обрабатывающие отрасли, строительство и ввод в эксплуатацию жилых, коммерческих, производственных площадей, ситуация в транспорте, сельском хозяйстве, ВВП, внешнеэкономическая деятельность», – сообщили в пресс-службе правительства.

    Кроме того, участники совещания рассмотрели состояние рынка труда на конец 2025-го и начало 2026 года, уровень реальных зарплат и доходов населения, а также развитие финансового сектора и кредитования.

    Отдельно обсудили работу системообразующих предприятий. По итогам обсуждения Новак поручил продолжать регулярный мониторинг экономической ситуации для своевременного реагирования на возникающие вызовы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак сообщал, что в России реальные зарплаты выросли на 4,5%. В России прогнозируют рост доходов населения на 3–5% к 2030 году.

    В начале года газета ВЗГЛЯД перечислила десять рекордных достижений, которые удались российской экономике.

    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    Комментарии (25)
    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    @ strizhenovaekaterina

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    17 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    Комментарии (21)
    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд вынес приговор участнице нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Марии Гринь.

    Гринь признали виновной в подготовке теракта в здании Кировского межрайонного суда в Донецке, передает ТАСС.

    «13 июля 2024 года подсудимая подъехала к тыльной части административного здания Кировского межрайонного суда города Донецка ДНР с целью его поджога, однако Гринь довести свое преступное намерение до конца не смогла, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в суде.

    Согласно приговору, Гринь получила 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области погиб один человек, еще один водитель в Беловском районе не пострадал, сообщают власти региона.

    Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб мужчина. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Также, по словам Хинштейна, в селе Белица Беловского района произошла еще одна атака ВСУ на автомобиль. Водитель не получил травм и отказался от госпитализации. Других пострадавших в результате этих атак не было.

    Ранее, 7 февраля, в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской области дрон ВСУ вызвал пожар, в результате которого погиб мужчина, а три человека, включая ребенка, пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Курской области от рук ВСУ во время спецоперации погибли 460 мирных жителей, среди которых двое детей, также были ранены или покалечены 1279 гражданских лиц.

    А судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области пока установить не удалось, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.


    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 08:53 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    Самолет с российской делагацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине с украинскими и американскими представителями, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Дело направлено для заочного рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Смольянинову инкриминируется распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    «В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды)», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Смольянинова объявили в международный розыск.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по делу о фейках и возбуждении вражды.

    Комментарии (0)
    Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    Вице-спикер рады: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Украинские наркодельцы держали 22 соотечественников в рабстве в Варшаве
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая?

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается?

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей.

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих.

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименован

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

