Новак провел совещание по текущему состоянию российской экономики

Tекст: Катерина Туманова

Совещание по текущей ситуации в экономике России провел Александр Новак с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина, представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минстроя, отраслевых ведомств и экспертов.

«Минэкономразвития представило динамику по итогам 2025 года по основным макроэкономическим показателям, в числе которых – промышленное производство, добывающие и обрабатывающие отрасли, строительство и ввод в эксплуатацию жилых, коммерческих, производственных площадей, ситуация в транспорте, сельском хозяйстве, ВВП, внешнеэкономическая деятельность», – сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, участники совещания рассмотрели состояние рынка труда на конец 2025-го и начало 2026 года, уровень реальных зарплат и доходов населения, а также развитие финансового сектора и кредитования.

Отдельно обсудили работу системообразующих предприятий. По итогам обсуждения Новак поручил продолжать регулярный мониторинг экономической ситуации для своевременного реагирования на возникающие вызовы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак сообщал, что в России реальные зарплаты выросли на 4,5%. В России прогнозируют рост доходов населения на 3–5% к 2030 году.

В начале года газета ВЗГЛЯД перечислила десять рекордных достижений, которые удались российской экономике.