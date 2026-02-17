В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.24 комментария
Опровергнуты сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве
Переговоры между делегациями России, США и Украины по украинскому урегулированию продолжаются в Женеве.
Информации о завершении консультаций на данный момент не поступало, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее агентство Reuters сообщило, что политическая группа Россия – Украина якобы закончила работу сегодня, однако военные представители сторон продолжают встречи. По словам собеседника ТАСС, «сигналов касательно окончания переговоров пока не было».
Журналисты, собравшиеся у отеля InterContinental, где проходят переговоры, не зафиксировали изменений.
Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Издание The Economist писало, что среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия.