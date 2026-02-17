Опровергнуты сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве

Tекст: Валерия Городецкая

Информации о завершении консультаций на данный момент не поступало, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее агентство Reuters сообщило, что политическая группа Россия – Украина якобы закончила работу сегодня, однако военные представители сторон продолжают встречи. По словам собеседника ТАСС, «сигналов касательно окончания переговоров пока не было».

Журналисты, собравшиеся у отеля InterContinental, где проходят переговоры, не зафиксировали изменений.

Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Издание The Economist писало, что среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия.