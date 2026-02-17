The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

