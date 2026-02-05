Tекст: Ольга Иванова

Трое жителей Курской области, которых Украина удерживала в заложниках, вернулись в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он уточнил: «Вернулись трое гражданских из Курской области, которых вэсэушники еще в 2024-м фактически взяли в заложники».

Также, по словам Мединского, состоялся очередной обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей. На этот раз обмен прошел по формуле 152 на 152 – столько же российских военных вернулись домой, столько же передано Киеву.

Мединский добавил, что с украинской стороны пленных набирали из той тысячи человек, которых Украина ранее не хотела принимать. Кроме того, каждая из сторон передала по пять раненых военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной. В результате обмена освободили 157 российских военнослужащих. В рамках этой же операции вернули домой троих российских гражданских лиц.

