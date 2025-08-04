Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
В Венгрии обвинили Киев в попытках скрыть убийство закарпатского венгра
Magyar Nemzet: Киев пытается скрыть убийство венгра из Закарпатья при мобилизации
Киевские власти не собираются расследовать гибель закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, который скончался после принудительной мобилизации на Украине, сообщила венгерская газета Magyar Nemzet.
Венгерская газета Magyar Nemzet пишет, что киевские власти не намерены начинать расследование дела о гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации, передает РИА «Новости».
Семья погибшего категорически не согласна с таким решением и планирует подать апелляцию. По их словам, Государственное бюро расследований Украины заявило об отсутствии достаточных доказательств для запуска проверки.
Ранее Венгрия обратилась к Евросоюзу с требованием ввести санкции против троих сотрудников министерства обороны Украины, причастных к делу, и запретила им въезд на свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что пока санкции не введены, троим украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, запрещен въезд в Венгрию.
Газета Magyar Nemzet подробно описывает обстоятельства гибели Шебештьена: мужчину задержали сотрудники военкомата на Украине, избили металлическими прутьями и отправили на призывной пункт. Он скончался в больнице через три недели после инцидента. Сестра погибшего опубликовала видео, на котором видны издевательства со стороны украинских военных.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил на радио Kossuth, что страна, где практикуется такое обращение с призывниками, не может вступить в Евросоюз. По мнению Сийярто, массовая насильственная мобилизация закарпатских венгров нарушает права человека, а молчание правозащитников по этим фактам он назвал позорным.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины.
Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после того, как венгра насильно доставили на призывной пункт и избили.
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии в связи с этим инцидентом.