Magyar Nemzet: Киев пытается скрыть убийство венгра из Закарпатья при мобилизации

Tекст: Вера Басилая

Венгерская газета Magyar Nemzet пишет, что киевские власти не намерены начинать расследование дела о гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации, передает РИА «Новости».

Семья погибшего категорически не согласна с таким решением и планирует подать апелляцию. По их словам, Государственное бюро расследований Украины заявило об отсутствии достаточных доказательств для запуска проверки.

Ранее Венгрия обратилась к Евросоюзу с требованием ввести санкции против троих сотрудников министерства обороны Украины, причастных к делу, и запретила им въезд на свою территорию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что пока санкции не введены, троим украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, запрещен въезд в Венгрию.

Газета Magyar Nemzet подробно описывает обстоятельства гибели Шебештьена: мужчину задержали сотрудники военкомата на Украине, избили металлическими прутьями и отправили на призывной пункт. Он скончался в больнице через три недели после инцидента. Сестра погибшего опубликовала видео, на котором видны издевательства со стороны украинских военных.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил на радио Kossuth, что страна, где практикуется такое обращение с призывниками, не может вступить в Евросоюз. По мнению Сийярто, массовая насильственная мобилизация закарпатских венгров нарушает права человека, а молчание правозащитников по этим фактам он назвал позорным.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз ввести санкции против лидеров Украины.

Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз дать оценку действиям Украины после того, как венгра насильно доставили на призывной пункт и избили.

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии в связи с этим инцидентом.