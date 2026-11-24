В Кызыле двое 12-летних мальчиков сбежали из школы-интерната

Tекст: Ольга Иванова

Двое несовершеннолетних 2014 года рождения самовольно ушли из школы-интерната на Колхозной улице в Кызыле днем во вторник, сообщает МВД Республики Тува в Max.

Оба пропавших имеют рост 135–140 сантиметров. Один из них был одет в черную куртку и шапку, серые широкие спортивные брюки и коричневые зимние сапоги.

На втором были темно-зеленая зимняя куртка, черная шапка, черные сапоги и серые спортивные брюки. Полиция призвала граждан, располагающих информацией о местонахождении школьников, сообщить об этом по телефонам дежурной части.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МВД России по Республике Тува сообщило о розыске сбежавшего от матери десятилетнего мальчика в Кызыле.

Летом к поискам двух пропавших в Туве школьниц привлекли почти 700 человек.

Рядом с местом их исчезновения у реки Енисей нашли обувь одной из девочек.