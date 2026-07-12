Минпросвещения представило рекомендации для детских компьютерных игр

  • Новость часаВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия уничтожает украинские дроны до взлета
    Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ
    Умер народный артист России Юрий Смирнов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    9 комментариев
    12 июля 2026, 03:07 • Новости дня

    Минпросвещения представило рекомендации для детских компьютерных игр

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство просвещения России подготовило новые советы по допуску детей к компьютерным и мобильным играм, представив свои варианты безопасного цифрового контента для несовершеннолетних пользователей.

    Ведомство направило в регионы письмо с обновленными методическими указаниями о использовании цифровыми технологиями несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

    «В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», – приводит ТАСС выдержку из документа.

    Специалисты подчеркивают важность тщательного отбора развлекательного контента для школьников.

    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

    Комментарии (7)
    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


    Комментарии (6)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 07:10 • Новости дня
    МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных

    В МВД смену номера авторизации назвали подозрительным признаком

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовые организации используют специальные маркеры для выявления подозрительных операций с наличными, включая крупные переводы и смену учетных данных, рассказали в пресс-центре МВД России.

    В пресс-центре МВД пояснили, что подозрительными считаются операции, совершаемые сразу после получения займов, крупные переводы и изменение данных для входа в банковские приложения.

    «Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», – заявили в ведомстве ТАСС.

    Помимо этого, правоохранители обращают внимание на нетипичное поведение клиентов. Подозрения вызывают операции в непривычное время, снятие необычных сумм или использование банкоматов в нехарактерных локациях. Запросы на выдачу наличных нестандартными способами, например по QR-коду, также служат тревожным сигналом.

    Дополнительными маркерами мошенничества являются резкое изменение телефонной активности за шесть часов до транзакции и смена параметров устройства.

    Наличие вредоносного программного обеспечения на смартфоне и пять или более отказов в выдаче средств за один день тоже входят в перечень подозрительных признаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы предупредила граждан о схеме обмана под видом проверки подлинности наличных. Эксперт рассказала о способах защиты от мошенников при обращении наличных. Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следование навязанному в 1990-е годы либеральному курсу могло привести к полному уничтожению отечественного флота и геополитической изоляции России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отказ от развития морских сил грозил стране потерей побережья и расчленением, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что сохранение мощного военного и торгового флота жизненно необходимо для выживания государства в условиях глобальной конкуренции, сообщает РИА «Новости».

    «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – подчеркнул Патрушев.

    Политик добавил, что без сильного флота Россию загнали бы вглубь континента и отрезали от остального мира. В субботу, 11 июля, Патрушеву исполняется 75 лет. За свою карьеру он занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны. Помощник президента охарактеризовал контроль над стратегическими морскими проливами ключевым инструментом мирового давления.

    Ранее он предложил признать угрозой для государства создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

    Комментарии (3)
    11 июля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Стивен Сигал исключил возможность капитуляции России на фоне расширения НАТО

    Сигал заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Голливудский актер Стивен Сигал выразил уверенность в невероятной стойкости граждан страны перед лицом внешней экзистенциальной угрозы со стороны Североатлантического альянса.

    Американский режиссер и специальный представитель МИД по гуманитарным связям Стивен Сигал поделился своим мнением о России в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он отметил исключительный характер жителей страны, передает ТАСС.

    «По моему скромному мнению, русские – одни из самых патриотических и стоических людей на Земле», – подчеркнул Стивен Сигал.

    По словам артиста, граждане осознают экзистенциальную угрозу и понимают высокие ставки. Он уверен, что народ не прекратит борьбу до остановки расширения НАТО, которое стремится окружить государство. Вероятность капитуляции страны Сигал назвал нулевой.

    До этого американский актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Месяцем ранее спецпредставитель МИД России заявил о непобедимости русского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

    Комментарии (2)
    11 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский актер Стивен Сигал высоко оценил деятельность главы российского государства Владимира Путина, отметив его исключительные управленческие качества на международной арене.

    «По моему мнению, а я говорил об этом и раньше, президент Владимир Путин сейчас является величайшим лидером в мире», – заявил Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Актер также поделился мнением о других известных политиках. Он отметил наличие собственного уникального стиля у Дональда Трампа, а Владимира Зеленского охарактеризовал как человека, который так и остался артистом, передает РИА «Новости».

    Говоря об отношении Запада к Москве, спецпредставитель российского МИД указал на массовые заблуждения. Граждане США и Европы поверили в навязанный образ России как страшного монстра, подчеркнул Сигал.

    Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а спустя два года занял дипломатический пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал назвал русский дух непобедимым. Сигал заявил о падении Голливуда из-за жестких требований. Сигал анонсировал создание правдивого фильма о СВО.

    Комментарии (7)
    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Минобрнауки: Четыре гуманитарных предмета станут обязательными в вузах

    Tекст: Катерина Туманова

    В основу новой модели высшего образования войдут четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

    «В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык»», – сказал он РИА «Новости».

    Могилевский отметил, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию этих предметов. Содержание дисциплин будет обновлено с учетом современных научных достижений.

    Замминистра добавил, что эти изменения начнут внедряться на этапе пилотного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки заявило о повышении роли базового высшего образования «в один такт». Путин поручил продвигать русский язык для межнационального общения. Фальков заявил об утрате дипломными работами прежних функций.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 04:40 • Новости дня
    Юбиляр Эдгард Запашный развеял один из самых странных мифов о цирке

    Запашный: Самый необычный миф о цирке – о династиях

    Юбиляр Эдгард Запашный развеял один из самых странных мифов о цирке
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стать успешным укротителем животных можно, начав карьеру с самых неожиданных профессий, и вовсе не обязательно быть выходцем из династии циркачей, считает директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

    «Самый необычный миф – что дрессировщиком можно стать только если ты родился в династийной семье. На самом деле много путей. Например, стать учеником и пройти весь путь самому. Виталий Смоленец – дрессировщик львов – сначала вообще был водителем фуры в цирке-шапито. Или Андрей Широкалов –  бывший банковский работник, который теперь выступает с тиграми», – рассказал РИА «Новости» народный артист, которому 11 июля исполняется 50 лет.

    Запашный подчеркнул, что двери в профессию открыты для целеустремленных людей, готовых учиться и упорно трудиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эдгард Запашный вспомнил, как его отец ловил сбежавших тигров в цирке. В 2022 году Запашный сообщил о нападении тигра на репетиции и показал себя после атаки зверя. Юрий Куклачев заявил о нехватке известных клоунов в современном цирке.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 04:10 • Новости дня
    Юрист предупредил о блокировке счетов из-за шуток при переводах

    Юрист Хаминский указал на блокировку счета из-за шуток с переводами

    Tекст: Катерина Туманова

    Неосторожные формулировки при отправке денег могут привести к заморозке средств до выяснения обстоятельств службой безопасности кредитной организации, предупредил юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

    «Комментарии к банковским переводам – это не лучшее место для юмора. Хотя большинство переводов проходит автоматически, назначение платежа может анализироваться внутренними системами банка. Неоднозначные, провокационные или двусмысленные формулировки способны привлечь внимание и стать поводом для дополнительной проверки», – пояснил эксперт РИА «Новости».

    Пока финансовая организация выясняет детали, транзакция приостанавливается. Участникам перевода придется объяснять реальный смысл написанного и подтверждать законность операции. Единого перечня запрещенных слов не существует, поскольку критерии банковского мониторинга держатся в строгом секрете.

    Повышенное внимание вызывают намеки на ведение бизнеса, незаконные сделки, оружие, наркотики или взятки. Специалист подчеркнул, что автоматизированная система не способна распознать шуточный контекст, поэтому сопроводительное поле рекомендуется оставлять абсолютно пустым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Мошеловки» раскрыли новую схему обмана россиян с инвестициями. Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег. Адвокат предупредил об опасности перевода денег курьеру на карту.

    Комментарии (3)
    11 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Небензя назвал условие прекращения героизации нацистов на Украине

    Небензя: Героизацию нацизма остановит конец режима Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ликвидацию режима Зеленского условием остановки героизации нацизма на Украине.

    Остановить героизацию нацизма можно только путем ликвидации текущего киевского руководства, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», – заявил он РИА «Новости».

    Ранее, 1 июля, Верховная рада поддержала законопроект о создании «украинского национального пантеона». В этот мемориальный список намерены включить членов запрещенной в России экстремистской и террористической организации ОУН-УПА.

    До этого Зеленский лично участвовал в церемонии перезахоронения одного из главарей националистов. Кроме того, он официально присвоил одному из подразделений вооруженных сил наименование в честь боевиков УПА, что привело к скандалу с Польшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от ультранационалистов. В Германии призвали прекратить финансирование Киева из-за культа нацизма.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Матрос погиб при атаке БПЛА на суда в Таганрогском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА, жертвой этой атаки стал матрос технического судна, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе – погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», – написал он в Max-канале.

    По словам Слюсаря, в Таганрогском заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения. Одно из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения.

    «В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два объекта хранения нефтепродуктов в Азове  загорелись 10 июля из-за атаки беспилотников. Дроны ВСУ 8 июля ударили по промышленным предприятиям в Нижнекамске.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    Красный Крест приготовил запасы помощи из-за ЧС в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Красный Крест подготовил гуманитарные наборы, питьевую воду и средства реабилитации для жителей Крыма на фоне перебоев с электроснабжением и режима регионального ЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Запасы гуманитарной помощи для оперативного реагирования в условиях чрезвычайной ситуации сформированы в Крыму, передает РИА «Новости» со ссылкой на Российский красный Крест.

    Режим ЧС регионального характера на полуострове и в Севастополе ввели в конце июня из-за проблем с электричеством после атак ВСУ.

    В Республике Крым подготовили 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, а также 43 тонны питьевой воды. Кроме того, в резерв вошли технические средства реабилитации, такие как инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли.

    «В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник», – сообщили в пресс-службе Российского Красного Креста.

    Помощь предназначена для инвалидов первой и второй групп, переселенцев 2025-2026 годов и людей в трудной жизненной ситуации.

    Центр содействия населению откроется в Севастополе 15 июля. В нем установят системы очистки воды и резервные аккумуляторы, что позволит жителям заряжать мобильные телефоны, пользоваться Wi-Fi и компьютерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал временные точечные отключения электроэнергии на полуострове. Власти Крыма сообщили о выплатах пострадавшим из-за ЧС.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Жителя Татарстана задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА

    Житель Татарстана задержан за публикацию видео последствий атаки БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

    Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали жителя Нижнекамска, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА, сообщает МВД по Татарстану.

    «Сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан установлен и задержан 33-летний житель Нижнекамска, который разместил в одном из общедоступных чатов в мессенджере видеозапись, на которой зафиксированы последствия атаки беспилотного летательного аппарата на одно из промышленных предприятий района», – говорится в сообщении.

    Сам задержанный объяснил свои действия тем, что находился на территории организации в момент происшествия. Сняв последствия инцидента на камеру, он опубликовал запись в сети, однако позже удалил ее из-за негативной реакции пользователей.

    В ведомстве напомнили о действующем указе главы региона. Документ строго запрещает публиковать в интернете и СМИ любые материалы, касающиеся работы беспилотной авиации. В итоге нарушителю вынесли официальное прокурорское предостережение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля украинские беспилотники нанесли удары по промышленным предприятиям Нижнекамска. Месяцем ранее дрон врезался в многоквартирный жилой дом в этом же городе.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Елабужский район Татарстана.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 03:56 • Новости дня
    Онищенко спрогнозировал рост продолжительности жизни россиян до 81 года

    Онищенко спрогнозировал продолжительность жизни россиян до 81 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Средняя продолжительность жизни граждан России может достигнуть 78 лет к 2030 году, а в последующие шесть лет вырасти еще на три года, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко,

    «Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя - 78 лет, а к 2036 году - 81 год», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко отметил, что ранее продолжительность жизни россиян удалось увеличить на 20 лет благодаря массовой вакцинации и победе над многими инфекционными заболеваниями.

    Он подчеркнул, что долголетие во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Значительное влияние на этот показатель оказывают привычки, уровень физической нагрузки и качество питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал семейный туризм опорой единства и долголетия. Бокерия призвал не позволять мыслям о старении завладеть собой. Эксперты рассказали, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74 лет.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни
    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    Граждане Украины и Эстонии помочились на церковь в Тбилиси

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия уничтожает украинские дроны до взлета

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и дронами по военным и инфраструктурным объектам Украины. В Киеве поражены предприятия по производству беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры. Эксперты говорят о системном и целенаправленном разрушении южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации