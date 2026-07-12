Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Минпросвещения представило рекомендации для детских компьютерных игр
Министерство просвещения России подготовило новые советы по допуску детей к компьютерным и мобильным играм, представив свои варианты безопасного цифрового контента для несовершеннолетних пользователей.
Ведомство направило в регионы письмо с обновленными методическими указаниями о использовании цифровыми технологиями несовершеннолетними в зависимости от их возраста.
«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность», – приводит ТАСС выдержку из документа.
Специалисты подчеркивают важность тщательного отбора развлекательного контента для школьников.