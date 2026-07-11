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Патрушев назвал контроль над проливами инструментом мирового давления
Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет, контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Мировой океан надолго останется местом геополитического противостояния, передает РИА «Новости». Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул важность стратегических водных путей. «Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями - Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания», – заявил он.
По словам государственного деятеля, блокировка даже одного транспортного коридора способна разрушить глобальные логистические цепочки. В качестве наглядного примера председатель Морской коллегии привел ситуацию вокруг Ормузского пролива.
В субботу Николай Патрушев отмечает 75-летний юбилей. Ранее он занимал должности директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а с 2024 года работает в статусе помощника президента. Политик удостоен множества наград и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о начале глобальной гонки военно-морских вооружений.
Помощник президента назвал санкции и откровенное пиратство новыми инструментами конкурентной борьбы на море.