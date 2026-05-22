Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Патрушев заявил о начале глобальной гонки военно-морских вооружений
Глобальное переформатирование мировой архитектуры спровоцировало старт нового этапа масштабного наращивания морского потенциала ключевыми державами, заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Масштабные геополитические изменения неизбежно приведут к усилению роли флота, передает РИА «Новости». Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обсудил эту тенденцию на российско-вьетнамских консультациях в Москве.
Мероприятие прошло в пятницу при участии вице-премьера Вьетнама Фан Ван Зянга.
«По нашим оценкам, начавшееся переформатирование мировой архитектуры будет сопровождаться дальнейшим ростом значимости фактора морской силы. Видим все признаки начавшейся в мире гонки военно-морских вооружений», – подчеркнул помощник президента России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Великобритания и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения.
Ранее Николай Патрушев указал на необходимость создания высокотехнологичного флота.
В прошлом году помощник президента отметил рост военной активности НАТО в ряде акваторий.