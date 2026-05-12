В России создали удешевляющие перехват дронов нейросети
Казанские разработчики из компании «Акродим» представили систему на базе искусственного интеллекта для малой ПВО, которая способна самостоятельно находить и сопровождать вражеские беспилотники, сообщили в АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ).
Новая технология позволяет существенно экономить ресурсы при уничтожении беспилотников, пояснили в ЦБСТ, передает ТАСС.
Разработка представляет собой комплекс инженерных решений по автоматизации обнаружения и наведения на вражеские БПЛА, он включает в себя алгоритмы нейросетевого анализа и трекинга.
Разработчики уже завершили испытания макета турели, которая может самостоятельно выявлять малоразмерные цели. Использование элементов искусственного интеллекта снизит стоимость перехвата в 1 тыс. раз по сравнению с классическими зенитными ракетными комплексами.
Созданные алгоритмы умеют рассчитывать баллистику и надежно сопровождать объекты даже при потере визуального контакта. Они способны работать на упреждение, определяя будущее положение цели, что упрощает ее поражение стрелковым оружием.
Нейросети можно интегрировать в турели с пулеметами или лазерами, а также использовать в башнях наблюдения для целеуказания внешним системам. Проект был представлен на Российском венчурном форуме, для его реализации потребуется от 100 до 300 млн рублей инвестиций.
