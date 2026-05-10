Мирзоян: Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, когда придет время

Он прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о необходимости Еревану определиться со своим внешнеполитическим курсом, отметив, что вопрос выбора между ЕАЭС и Евросоюзом пока не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

«Мы всегда говорили: когда придет момент, когда Армения должна будет сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, мы, естественно, его сделаем… На данный момент мы являемся членом ЕАЭС и продолжаем в Союзе свою деятельность. Также не секрет, что у народа Армении есть европейские устремления. Когда придет время принять решение, мы его примем», – приводит слова министра армянское издание news.am.

Министр отдельно подчеркнул, что в настоящий момент вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не стоит: «Сегодня 10 мая, мы являемся членом ЕАЭС, нам никто не говорил: завтра выходите».

Накануне Путин сообщил, что Россия готова поддержать любые решения, которые принесут выгоду армянскому народу, а вопрос о сотрудничестве с Евросоюзом должен решаться с учетом мнения граждан Армении.

Ранее президент России заявил, что Армения не сможет одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава армянского правительства Никол Пашинян предпочел не давать прямого ответа на вопрос о перспективах выхода страны из Евразийского экономического союза ради евроинтеграции.