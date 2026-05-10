Власти США признали отсутствие плана по вывозу иранского урана

Вашингтон подтвердил отсутствие плана по вывозу обогащенного урана из Ирана

Tекст: Мария Иванова

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт подтвердил неясность ситуации вокруг иранских ядерных материалов, передает РИА «Новости».

«Мы не знаем. Это еще предстоит определить», – заявил чиновник каналу CBS.

Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

Несмотря на отсутствие информации о возобновлении активных боевых действий, американская сторона инициировала блокаду иранских морских портов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант транспортировки запасов высокообогащенного урана из Ирана.

Президент России Владимир Путин накануне подтвердил актуальность инициативы по вывозу этих материалов на российскую территорию.