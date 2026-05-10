Власти США признали отсутствие плана по вывозу иранского урана

Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.3 комментария
Вашингтон подтвердил отсутствие плана по вывозу обогащенного урана из Ирана
В условиях морской блокады портов американская сторона до сих пор не решила, как именно вывозить запасы обогащенного урана из Ирана, признал глава минэнерго США Крис Райт.
Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт подтвердил неясность ситуации вокруг иранских ядерных материалов, передает РИА «Новости».
«Мы не знаем. Это еще предстоит определить», – заявил чиновник каналу CBS.
Обострение конфликта началось 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по иранской территории. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.
Несмотря на отсутствие информации о возобновлении активных боевых действий, американская сторона инициировала блокаду иранских морских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант транспортировки запасов высокообогащенного урана из Ирана.
Президент России Владимир Путин накануне подтвердил актуальность инициативы по вывозу этих материалов на российскую территорию.