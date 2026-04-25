В Иране казнили участника протестов за работу на «Моссад»
Иранские власти повесили участника беспорядков за сотрудничество с «Моссадом»
В Исламской Республике привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в связях с израильскими спецслужбами во время массовых беспорядков.
Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад», передает агентство Tasnim.
Мужчина был повешен после утверждения окончательного приговора верховным судом страны, отмечает РИА «Новости».
«Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, участвовавший в беспорядках в январе 2026 года в Исфахане, который под руководством "Моссада" совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества, создавал атмосферу страха и ужаса на городском уровне и совершал убийства с использованием холодного оружия», – говорится в сообщении агентства.
Это не первый случай казни участников массовых акций протеста в стране. Волнения в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. Позже они переросли в беспорядки и выступления против властей, в результате которых появились жертвы среди силовиков и протестующих. Тегеран обвинил США и Израиль в организации этих событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля в Тегеране казнили действовавшего в интересах израильских спецслужб участника январских протестов.
Днем ранее иранские власти применили высшую меру наказания к двум обвиняемым в диверсиях агентам «Моссада».
В марте в стране повесили трех участников январских беспорядков за убийство полицейских.