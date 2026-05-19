Трамп потребовал письменных гарантий отказа Ирана от ядерного оружия

Tекст: Антон Антонов

«Последнее, о чем они думают, – это ядерное [оружие]. Теперь они должны это облечь в письменную форму», – приводит слова Трампа ТАСС.

Американский лидер высоко оценил шансы на заключение мирного соглашения. По его словам, сейчас идет прямое взаимодействие представителей Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с США и Ираном.

Глава вашингтонской администрации выразил надежду на успешный исход переговоров. Он подчеркнул, что будет крайне рад достичь договоренностей без необходимости применения военной силы против Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Вашингтон отложил военный удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.

Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что Тегеран готов задействовать всю мощь своих вооруженных сил для решительного ответа в случае новых ударов со стороны США.

В начале мая он заявил о согласии Тегерана отказаться от ядерного оружия.