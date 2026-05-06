Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

Tекст: Антон Антонов

«Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

