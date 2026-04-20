Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о глубоком потрясении из-за инцидента с повреждением статуи Иисуса Христа, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Политик подчеркнул, что разделяет чувства большинства граждан страны.
«Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», – написал премьер-министр.
Политик сообщил о начале расследования действий военнослужащих израильскими профильными ведомствами. По его словам, к виновным в вандализме будут применены суровые дисциплинарные меры. Глава кабмина также напомнил, что Израиль остается единственным государством на Ближнем Востоке, обеспечивающим свободу вероисповедания для всех конфессий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана. Военные власти начали расследование этого инцидента.