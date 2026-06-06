Tекст: Дмитрий Бавырин

В премьер-министре Дании Метте Фредериксен главное то, что она ведьма. Единственная из значимых лидеров ЕС, кто сохранить власть, несмотря на громогласную поддержку Украины. Это удалось благодаря хитрости, подлости и политтехнологическому колдунству, но все-таки удалось.

Датский премьер со значимым лидером, конечно, не ассоциируются. Времена, когда датчане брали Париж и завоевывали Норвегию, прошли настолько давно, что помнят о них только историки, а для остальных это родина «Лего» и место действия сказок Андерсена. Меж тем, определяющее свойство Дании – это ее чемпионство в деле поддержки ВСУ и лично Владимира Зеленского. В абсолютных цифрах будет не так уж много, если сравнивать, например, с Германией – нынешним фаворитом этой специальной олимпиады. Но в пересчете на душу населения датчанин отстегивает на войну всемеро больше немца.

А до тех пор, пока канцлер ФРГ Фридрих Мерц не начал новую милитаризацию и подготовку к третьей мировой, Копенгаген выступал полноценным идеологическим лидером европейских «ястребов» и выступал с наиболее дерзкими инициативами (например, в области ударов по России), на которые Берлин даже при Мерце не решается.

В отличие, например, от Польши, Данию не ограничивают национальные обиды на Украину. У Копенгагена есть авторитет, мошна и ВПК, в отличие от Прибалтики. А Россию датские элиты ненавидят на этом же, польско-прибалтийском уровне, будто мы им попортили строительство великой северной империи не в XVIII веке, а во вторник.

В то же время датское королевство считается страной с развитой демократией и высоким уровнем плюрализма. Если принять это веру, показательно, что его плюрализм почти не касается отношений с Россией. Нет ни одной крупной партии, выступающей «голосом разума», как иногда позволяют себе «Альтернатива для Германии» или «Национальное объединение» Франции (самые популярные силы в своих странах). В Дании русофобны даже коммунисты.

Отчасти во фронду пытается играть Датская народная партия, но в общем и целом это для нас враги, как и остальные датские партии. В нынешний состав фолькетинга (парламента) их прошло рекордно много – 12, включая радикально правую Гражданскую партию, расколовшуюся на атомы – четырех самостоятельных депутатов – вскоре после выборов. Зато не сыскать силы, где говорили бы банальные вещи вроде «а давайте не провоцировать третью мировую», «а давайте отлучим коррумпированного диктатора Зеленского от кормушки», «а давайте купим у России энергоносители и снизим внутренние цены». О том, сколько гадостей сделать нам и на какую сумму облагодетельствовать украинцев, партии немного спорят, однако вектор един.

Предыдущее (и радикально антироссийское) правительство Фредериксен было при этом суперкоалиционным, где пост премьера принадлежал ведущей левой силе страны, пост министра обороны – ведущей правой, а МИД – главе центристской партии «Умеренные». В каком составе ни соберутся, всегда готовы недоесть, лишь бы России от этого чуточку хуже было.

А в новое правительство войдут уже четыре партии, что своего рода рекорд. Это стало результатом титанических усилий Фредериксен по сохранению власти: она 69 дней (что тоже рекорд) уговаривала сплотиться вокруг себя и уговорила-таки. Несмотря на четырехглавую коалицию, это все равно правительство меньшинства. Но главное, что именно она – главная.

Этому предшествовали досрочные выборы, на которых партия Фредериксен – социал-демократы – получила худший результат за 120 с лишним лет, но все равно – первое место. Колдовство сработало: выборы потому и сделали досрочными, чтобы оппозиция не успела к ним подготовиться. По календарю кампания должна была пройти осенью,

однако датская ведьма решила воспользоваться моментом, когда ей ворожит – нет, не черт, а сам Дональд Трамп.

Желание президента США (судя по всему, горячее и искреннее) забрать у Дании Гренландию консолидировало датчан вокруг своего правительства, но в итоге сработал эффект усталости от властей в эпоху экономического спада: Фредериксен прошла «на тоненького». Ее коллеги, однако, вовсе не прошли.

Тех лидеров Запада, которые деятельно включились в противостояние с Россией весной 2022 года, как корова языком слизнула. Осталась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, поскольку на ее посту выборов выигрывать не нужно, а в аппаратных интригах она большой мастер. Досиживает свой последний срок французский лидер Эммануэль Макрон, так как раньше прочих переизбрался, но досиживает в статусе самого непопулярного президента в истории Франции. А всех остальных за редкими и непоказательными исключениями (Греция, Испания) переварила история. Даже там, где русофобия властей надежно опирается на русофобию народа (те же Польша и Прибалтика), избиратели подумали, что с новым начальством их личный ущерб от противостояния с Москвой будет меньше.

А вот датчане перетерпели и подтвердили, что надежны как враги. Ведь дело даже не в том, что Фредериксен осталась у власти, хотя случай сам по себе вопиющий. Если бы недовольство народа, из-за которого она едва не потеряла пост, привело в правительство правую коалицию (в датской политической терминологии – «синюю»), стало бы ничуть не лучше для отношений Копенгагена с Москвой – и ничуть не хуже для Зеленского.

Может, более удачно сложилось как раз сейчас – в силу того, что в коалицию вынужденно позвали партию «красно-зеленых». Они достаточно русофобы, чтоб не иметь шансов на русский рай, но выступают за демонтаж капитализма и радикальные меры по защите окружающей среды. Премьерша с ними еще намучается – и уже согласилась, что приоритетами следующего правительства станут экология, а также защита Гренландии, поскольку этого хочет избиратель, да и дело, кажется, серьезное.

Выступая на днях перед Сенатом США, госсекретарь Марко Рубио не только проверил на прочность худой мир Вашингтона с Москвой, но и подтвердил для интересующихся: Гренландия – не повод для шуток (а то были и такие версии). Остров только «пока» принадлежит Дании.

Притязания США потребуют мер, а меры – денег. Не получится довольствоваться тем, что предприняли в начале кризиса, когда датчане перебросили на ледяной остров некоторое подкрепление, запас крови для раненых и – что самое интересное – взрывчатку на случай, если будет вторжение и придется взрывать аэродромы.

Чем больше Гренландия съест ресурсов, тем меньше достанется ВСУ. Но звериная серьезность потомков викингов на Ютландии проявляется в том числе в этом – в подготовке донорской крови для схватки с США. И когда Фредериксен требует аннулировать «все красные линии в отношении России», это надо воспринимать не как браваду в польском духе и не как дежурную работу прибалтийских провокаторов. Если бы от датчанки зависело, нажимать ли на красную кнопку – и начинать ли третью мировую, она бы и нажала, и начала. А то, что народ относится к этому с одобрением или с пониманием, предопределило ее редкую политическую живучесть.

Однако то, что ведьма не сгорела в костре истории, положа руку на сердце, не очень-то и волнует в условиях, когда не прервана политическая карьера первопричины кризиса – Владимира Зеленского. Про датчан мы просто все запомним, чтоб отомстить как-нибудь потом. На севере, как и везде, месть надо подавать холодной.