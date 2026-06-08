Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

Tекст: Вера Басилая

Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

«В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.