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    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    40 комментариев
    8 июня 2026, 21:57 • Новости дня

    Украинские военные возмутились мирным планом «евротройки»

    Украинские военные возмутились планом заморозки фронта от лидеров ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах украинских военнослужащих и националистов нарастает возмущение из-за предложенного сценария «евротройки», предусматривающими прекращение боевых действий по текущей линии фронта, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди бойцов ВСУ усиливается недовольство обсуждаемыми сценариями урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Особое внимание привлекло изменение риторики лидеров Германии, Франции и Британии после недавней встречи в Лондоне.

    «В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они всё равно в конечном итоге отойдут России», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    По его словам, европейские лидеры публично перестали требовать возвращения к границам 1991 или 2022 года. Основным вариантом теперь называется остановка боев по текущей линии фронта. Западные политики также прекратили обсуждать будущее освобожденных российской армией частей Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

    В минувшее воскресенье Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры. По итогам встречи было объявлено о планах совместного производства вооружений для Украины и поддержке прямого диалога между Киевом и Москвой при участии Европы и США.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились с Владимиром Зеленским в Лондоне.

    По итогам переговоров политики опубликовали совместное заявление об условиях долгосрочного мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на расхождение между мирной риторикой европейских стран и их реальными действиями.

    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

    Комментарии (41)
    8 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземноморье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью, которую в Брюсселе относят к так называемому теневому флоту.

    Решение о праве военных кораблей ЕС в Средиземном море задерживать иностранные танкеры с предполагаемой российской нефтью принято в рамках операции IRINI, передает ТАСС. Об этом в Никосии заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран объединения.

    «Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны», – сказала Каллас. Она подчеркнула, что основной задачей таких действий станет «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

    Операция ЕС IRINI была развернута в Средиземном море в 2020 году для досмотра торговых судов и пресечения незаконных поставок оружия в Ливию, однако достичь поставленных целей ей не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для ее военно-промышленного комплекса и судов, возможно перевозящих российскую нефть.

    Европейская комиссия в 20-м пакете антироссийских санкций намерена обосновать юридические основания для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по ее мнению, перевозящих российскую нефть.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, отнеся такие решения к компетенции национальных властей.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Каллас назвала условия снятия санкций с России

    Каллас привязала снятие санкций с России к безопасности Евросоюза

    Каллас назвала условия снятия санкций с России
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Смягчение ограничений и разморозка российских активов должны учитывать ключевые интересы безопасности Европейского союза, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, будущее снятие ограничений с России и разморозка активов потребуют соблюдения интересов безопасности Европы, передает РИА «Новости».

    «Когда речь идет о смягчении санкций, когда речь идет о разморозке активов, нам также необходимо видеть уважение ключевых интересов европейской безопасности», – подчеркнула дипломат.

    Каллас считает, что страны объединения уже обсуждают свои подходы на случай возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эти вопросы фигурируют среди требований, которые европейская сторона намерена учитывать в будущем мирном процессе.

    Ранее Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    В конце прошлого года Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских средств.

    Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

    Комментарии (9)
    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

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    8 июня 2026, 01:27 • Новости дня
    Киев притормозил сделку с США по недрам

    Офис Зеленского негласно притормозил сделку Украины и США по недрам

    Киев притормозил сделку с США по недрам
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского негласно приостановил реализацию сделки с Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, пишут украинские СМИ.

    «Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе <...> дали команду притормозить», – заявил источник в добывающей промышленности Украины.
    По его словам, потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Источник рассказал, что ключевой интерес Зеленского и его офиса в этой сделке заключался в попытке «задобрить Трампа». В Киеве рассчитывали, что глава Белого дома продолжит военную и финансовую поддержку, представляя ее как американские взносы в совместный фонд для будущих инвестиций в добывающий сектор Украины. Однако, по словам собеседника, Трамп согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.

    После этого, отметил источник, у украинских властей пропало стремление продвигать соглашение, а по вертикали была спущена негласная установка не оказывать сделке особого содействия и максимально ее тормозить. При этом публично об этом не заявляют, чтобы не обострять отношения с Трампом. Одновременно в Киеве изучают возможность привлечения к разработке украинских ресурсов европейских инвесторов.

    В начале года на Украине провели конкурс по крупному месторождению лития Добра в Кировоградской области. Победителем стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, которого называют другом Трампа. Вскоре результаты конкурса были оспорены через украинский суд, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В мае 2025 года Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    8 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины и невозможности Вашингтона выступать посредником в урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что позиция американского внешнеполитического ведомства вызывает тревогу. По его словам, речь идет о недавних высказываниях на слушаниях в Конгрессе, передает РИА «Новости».

    «Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

    Министр также добавил, что в настоящее время сложно делать прогнозы относительно перспектив мирного диалога.

    При этом он подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. По его словам, Россия открыта для честных переговоров по Украине, которые должны проходить без какого-либо «жульничества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Лавров выразил недоумение позицией Марко Рубио по поводу неготовности Москвы к уступкам.

    В конце мая российский министр в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге причины ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    До этого руководители внешнеполитических ведомств по инициативе Москвы обсудили украинскую проблематику.

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    8 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков: Удар Киева по поезду в Крыму – это преступление

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим совершил преступление, ударив по пассажирскому поезду Москва – Симферополь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что подобные действия существенно осложняют дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию

    «Мы остаемся открытыми к этому», – подчеркнул представитель Кремля.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели помощника машиниста из-за удара беспилотника по поезду Москва – Симферополь.

    Советник руководителя региона Олег Крючков объявил о временной приостановке железнодорожного сообщения на перегоне Керчь – Симферополь.

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    8 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    На Украине сообщили о ракетном ударе по Затоке Одесской области
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный удар по Затоке в Одесской области повредил стратегический мост, через который проходила важная логистика для украинских военных, пишут украинские СМИ.

    Одесские паблики опубликовали видео первых секунд после ударов по поселку, где находится ключевой мост, соединяющий две части региона, пишет издание «Страна».

    Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max сообщил, что армия России наносила удары по Затоке с помощью «Гераней» и корректируемых авиабомб ФАБ с УМПК, стараясь перерезать логистику ВСУ в Одесской области. По данным канала, загорелся стратегический мост, через который проходило снабжение украинских сил.

    Пожары в районе удара подтверждает сервис спутникового мониторинга очагов возгорания NASA FIRMS, говорится в сообщении. Отмечается, что незадолго до происшествия мониторинговые каналы предупреждали об угрозе. «Около десяти мопедов с акватории Черного моря летят в сторону Затоки/Каролино-Бугаза, к мосту. Еще пять мопедов пролетают Александровку/Лупарево в сторону Галициново/Николаева», – сообщали украиснкие ресурсы.

    Отмечается, что прошлые удары по этому мосту наносились в декабре 2025 года, тогда переправа полностью уничтожена не была.

    В декабре прошлого года российские войска ударили фугасными авиабомбами по мосту в Затоке. Украинские военные эксперты предупредили о риске изоляции западных районов Одесской области. Позже Вооруженные силы России вывели из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени.

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    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

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    8 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске
    ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске
    @ Министерство здравоохранения ЛНР/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Лисичанске ВСУ нанесли удар по двум подросткам, катавшимся на велосипедах, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    По словам главы ЛНР, украинские войска прицельно ударили по двум подросткам. Ранены юноши 14 и 15 лет, которые в момент атаки катались на велосипедах. Пасечник отметил в «Максе», что пострадавших доставили в больницу.

    «В светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, противник целенаправленно бьет по ним. Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ», – заявил Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае тяжелые украинские беспилотники несколько раз ударили по студенческому общежитию в Старобельске. Погиб 21 человек, пострадали более 40.

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    8 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты войск беспилотных систем Вооруженных сил России ликвидировали патрульный катер украинской армии.

    Удар был нанесен в акватории Черного моря с использованием дрона «Герань», сообщило Минобороны, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России опубликовало официальные кадры успешной операции. На видеозаписи зафиксирован момент точного попадания российского беспилотника по вражескому судну.

    Накануне расчеты беспилотников Черноморского флота поразили два скоростных катера с украинским десантом.

    Несколькими днями ранее российские аппараты «Герань» уничтожили цех по производству дронов в Харьковской области.

    В конце апреля силы флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров противника в северо-западной части моря.

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    8 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Химик в ДНР
    Российские войска освободили Химик в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Химик в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дмитровки, Малиновки, Пискуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Великой Рыбицы, Петрушевки, Иволжанского, Новой Сечи и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Казачьей Лопани, Рясного, Лосевки, Охримовки, Удов и Липцов.

    Противник при этом потерял более 235 военнослужащих и бронетранспортер.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, Сидорово, Красного Лимана, Святогорска, Щурово, Рубцов и Пришиба в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красного Кута, Ленина, Кутузовки, Белицкого, Васильевки, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполья, Золотого Колодезя и Сергеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования потеряли до 325 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

    За минувшую неделю ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО. В частности, они освободили Комсомольское в Запорожской области.

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    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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