При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая

Tекст: Антон Антонов

Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.