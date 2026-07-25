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    Як-130М готовят к охоте на беспилотники
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    Набиуллина призвала не искать тайные сигналы в ее брошках
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Прокурора МУС Хана отстранили от должности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Сломался единственный американский ледокол
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    24 комментария
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    3 комментария
    25 июля 2026, 02:45 • Новости дня

    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины, сообщил ее муж Игорь Соловей.

    Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

    Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

    В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.

    24 июля 2026, 07:50 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о разгроме у Ивашкино бригады ВСУ из экс-заключенных

    ВС России разбили у Ивашкино бригаду ВСУ из экс-заключенных

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта, разгромив на Харьковском направлении бригады ВСУ из бывших заключенных.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сёл Ивашкино и Устиновка.

    «В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129 отмбр ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-подразделения «Севера» на Волчанском направлении продвинулись на 12 участках до 800 метров. Бои идут в сёлах Захаровка, Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    В Черниговской области стало известно о вспышке неизвестной инфекции в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ. Только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, число небоевых потерь растет.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В районе села Тополя 20 июля была уничтожена боевая группа ГУР, а в Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров.

    «Враг дважды пытался контратаковать наши подразделения: силами штурмовой группы 5 отмбр около Кондратовки и подразделением 225 ошп в районе Писаревки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – поделились бойцы.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях), отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский пограничник рассказал об обстреле со стороны сослуживцев. ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью. Харьковское направление СВО приходит в движение.

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    24 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США

    Лавров назвал военную помощь Запада причиной отказа Киева от мирных инициатив

    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим не принял американских инициатив, поскольку у Владимира Зеленского есть военная поддержка со стороны западных союзников, включающая поставки дронов и высоких технологий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона считает, что высокомерный отказ от американских инициатив, озвученных на саммите на Аляске, связан с активной военной поддержкой Владимира Зеленского, пояснил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – заявил министр.

    Глава ведомства добавил, что значительную часть этой поддержки оказывают сами Соединенные Штаты. По его словам, помощь не ограничивается продажей вооружений Евросоюзу для последующей передачи Киеву. Американская сторона также предоставляет разведывательные данные и обеспечивает работу системы Starlink.

    Лавров подчеркнул, что высокие технологии, требующие специальных навыков применения на поле боя, оказываются в распоряжении украинских военных неслучайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал продолжение передачи Киеву американских разведданных.

    В сентябре прошлого года Лавров заявил об отказе украинских властей от переданных после саммита на Аляске предложений.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    При ракетном ударе по Кирову пострадали несколько человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим ракетами нанес удар по промышленному объекту в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

    «Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы», – заявил глава области, передает ТАСС.

    Соколов также напомнил о действующем запрете антитеррористической комиссии Кировской области. Согласно ему, в социальных сетях и СМИ не допускается публикация материалов, позволяющих идентифицировать атакованные объекты и характер полученных повреждений.

    Между тем в правительстве региона уточнили, что в Кирове ведется восстановление подачи электроэнергии и воды в районе Филейки.

    «В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение. Когда система наполнится, вода поступит потребителям.

    Также в Кирове поменялась схема движения городского общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае беспилотники атаковали предприятие в Уржумском районе Кировской области.

    В июне ракетному удару подвергся промышленный объект в Воронеже.

    Несколькими днями ранее один человек погиб при ударе дрона по заводу в Белгородской области.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    24 июля 2026, 09:18 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице предотвратили подрыв машины силовика, который готовила россиянка по заданию украинских спецслужб в обмен на переезд в Европу, сообщили в ФСБ.

    Оперативники задержали гражданку России, планировавшую подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по указанию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Женщина 1996 года рождения была поймана в момент закладки бомбы под транспортное средство.

    По данным ведомства, злоумышленница выехала на Украину через Турцию и Молдавию, где получила инструкции по диверсионной работе. Вернувшись в Россию, она забрала взрывчатку из тайника под Самарой и направилась в столичный регион.

    В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая сама предложила свои услуги куратору через мессенджеры. Взамен она просила помочь ей переехать на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки, фигурантка арестована. Также решается вопрос о квалификации ее действий как государственной измены, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет.

    Ранее в Ставропольском крае силовики задержали мужчину за подготовку подрыва автомобиля участника спецоперации.

    В начале июля спецслужбы предотвратили убийство высокопоставленного офицера в Москве руками завербованной россиянки.

    Ранее ФСБ пресекла беспрецедентную серию украинских терактов против руководящего состава Минобороны.

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    24 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате нападения на промышленный объект в Кирове пострадали 32 сотрудника, из них шесть человек погибли, сообщил глава региона Александр Соколов.

    «Пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти области пообещали оказать всемерную поддержку семьям погибших и раненых. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, включая госпитализацию и амбулаторное лечение. Возгорание на территории объекта полностью ликвидировано.

    Специалисты оперативно восстановили подачу электричества и водоснабжение. Сейчас проводится обследование соседних жилых домов для оценки ущерба.

    Руководство региона также напомнило о строгом запрете на публикацию в интернете фотографий и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать последствия ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром украинские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове.

    В конце мая беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района Кировской области.

    В марте город Кирово-Чепецк также подвергся утреннему налету украинских дронов.

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    24 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.

    «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.

    в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.

    «Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.

    В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.

    В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.

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    24 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара России по выставке БПЛА в пригороде Киева погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, сообщает Defence24.

    Портал Defence24 сообщил, что во время атаки на Киевскую область погиб сотрудник польской компании оборонного сектора, передают СМИ. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве иностранных дел Польши, раскрыв прессе подробности о пострадавших, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Удар пришелся по территории частного полигона, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo. Организатором встречи выступила Украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

    Выставка была посвящена презентации технологий для украинских военных. На ней присутствовали представители промышленности и технологических компаний. Всего жертвами атаки стали десять человек.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников под Киевом. Украинский совет оружейников подтвердил поражение места проведения мероприятия.

    Прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых.

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    24 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области

    ВС России нанесли удар по выставке БПЛА под Киевом с представителями ВПК

    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Киевской области, где проходил показ ударных дронов и находились ведущие украинские разработчики и производители беспилотников, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб, сообщило Минобороны.

    Российские военные атаковали объект в пригороде Киева высокоточным оружием большой дальности, сообщило в Max Минобороны.

    По данным Минобороны, в момент удара там проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре на территории России.

    В оборонном ведомстве уточнили, что на площадке присутствовали ведущие разработчики и производители дронов. Также там находились представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Именно они занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    Ранее факт нанесения удара по выставке БПЛА подтвердил представитель Воздушных сил Украины. Украинский совет оружейников также подтвердил факт поражения места проведения выставки беспилотников.

    Ранее Вооруженные силы России поразили столичные оборонные объекты по сборке ракетного вооружения.

    В середине месяца российские военные нанесли удар по киевскому предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Видео группового удара по выставке в пригороде Киева смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    24 июля 2026, 11:34 • Новости дня
    Лавров: Надо понять, кто провалил анкориджские договоренности
    Лавров: Надо понять, кто провалил анкориджские договоренности
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США, очевидно, изменили подход к пониманиям договоренностей по Украине, достигнутым на саммите на Аляске, но Россия в любом случае выполнит свои задачи, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты, по всей видимости, пересмотрели свое отношение к договоренностям по Украине, достигнутым на саммите в Анкоридже, передает РИА «Новости». Тем не менее Россия намерена выполнить все поставленные задачи.

    «Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о провале предложений, прозвучавших на Аляске.

    «Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», – заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин приехал на саммит с одобренными Дональдом Трампом предложениями, которые Москва приняла как компромиссные.

    «Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса», – подчеркнул Лавров.

    Министр добавил, что Москва отдает предпочтение политико-дипломатическому пути решения конфликта. Однако если Вашингтон разделяет мнение Киева и европейских лидеров о том, что анкориджские договоренности похоронены, Россия все равно добьется своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил госсекретарю США Марко Рубио приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.

    Ранее российская сторона после раздумий приняла компромиссные предложения Вашингтона.

    При этом слова американского дипломата об отсутствии соглашений вызвали вопросы у российского министра.

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    24 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат Канестрини: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»
    @ generalbundesanwalt.de

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини.

    Прокуратура Германии считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини, передает РИА «Новости».

    «В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», – заявил защитник.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях, «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2», произошли в сентябре 2022 года.

    Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии. Оператор объектов Nord Stream AG тогда подчеркивал, что повреждения носят беспрецедентный характер, а оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.

    Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования инцидентов, однако ни разу не получала ответных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии заподозрил в организации взрывов на газопроводах украинскую сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в действиях немецких правоохранителей подтверждение ранних выводов Москвы о заказчике теракта.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать Украину террористическим образованием по итогам расследования этого дела.

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    24 июля 2026, 12:28 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 27 используемых в интересах ВСУ судов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные за последнюю неделю провели серию точных ударов по стратегическим объектам инфраструктуры и военным судам, используемым украинскими вооруженными силами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации с 18 по 24 июля нанесли один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, указало ведомство в Max.

    Атаки осуществлялись с использованием воздушного и наземного базирования, а также ударных беспилотников.

    В результате успешных действий были поражены объекты инфраструктуры в портах Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Эти порты активно использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

    За прошедшую неделю также было поражено 27 морских судов, действующих в интересах украинских вооруженных сил. В их числе оказалось 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз.

    Кроме того, удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров.

    Также были уничтожены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Днем ранее беспилотники поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    В населенном пункте Ковалевка военные уничтожили батарею берегового ракетного комплекса «Нептун».

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    24 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Захарова предложила пожалевшему людей Маску отвести Starlink

    Захарова предложила Маску отвести Starlink для сохранения жизни людей

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского предпринимателя Илона Маска, который заявил, что его «раздражают изысканные дипломаты, которые едят ужин из семи блюд, пока люди умирают на передовой».

    В своем Telegram-канале Захарова привела заявление Маска: «Меня довольно сильно раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска».

    Она предложила развить эту мысль и отвести Starlink. «Чтобы люди не умирали», – пояснила дипломат.

    Напомним, накануне глава МИД Сергей Лавров заявил: «Уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории».

    Между тем российские разведчики в начале июля выявили позиции ВСУ по сигналам Starlink.

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    24 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) опасается за свою жизнь, минимизировав использование мобильной связи и избегая выхода из командных пунктов.

    Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр (внесен в список террористов и экстремистов), усилил меры личной безопасности, передают СМИ.

    По информации источника в российских силовых структурах, он и его семья находятся под усиленной охраной после возбуждения в России уголовного дела о теракте. Боевик почти не покидает защищенные командные пункты и редко пользуется мобильной связью из-за риска отслеживания местоположения.

    На официальных ресурсах курируемых им подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» с весны 2026 года появились вакансии полиграфологов, аналитиков по безопасности и специалистов по служебным расследованиям. Эксперты полагают, что таким образом ВСУ пытаются выявить нелояльных сотрудников и найти солдат, готовых беспрекословно выполнять преступные приказы.

    Помимо этого, подразделения ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, что создатели контента необходимы украинским силам для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков.

    В июне генпрокурор Александр Гуцан заявил о заочном пожизненном приговоре Роберту Бровди за организацию массового убийства в Старобельске.

    В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении командиру обвинений в террористическом акте в Херсонской области.

    Военный суд приговорил Мадьяра к пожизненному сроку за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.

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