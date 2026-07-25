Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.24 комментария
При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины, сообщил ее муж Игорь Соловей.
Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.
Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.
Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.
В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.
Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.