В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
В результате атак ВСУ один житель Белгородской области погиб и 16 пострадали
В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, еще 16 пострадали, сообщил оперативный штаб региона.
«Во время очередных атак со стороны ВСУ один человек погиб, еще 16 получили ранения», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».
Уточняется, что мужчина погиб в селе Головино Белгородского округа после удара дрона по предприятию, еще один человек там получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Белгорода. Повреждена машина ГАЗель.
В селе Бессоновка при взрыве дрона на предприятии женщина получила акубаротравму и будет лечиться амбулаторно. В селе Стрелецкое ранен мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. На месте взрыва повреждены шесть машин.
В селе Салтыково при детонации FPV-дрона на предприятии мужчина получил осколочные ранения ног и живота, его после помощи в Октябрьской райбольнице перевезут в городскую больницу Белгорода.
Число пострадавших при утренней атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Дубовое выросло до двух.
Также одному бойцу самообороны, раненному в районе села Бочковка, помощь оказали амбулаторно.
В Белгороде женщина получила акубаротравму при подрыве беспилотника, от госпитализации она отказалась. На месте повреждены три автомобиля.
В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились два бойца самообороны с акубаротравмами после удара дрона по административному зданию в Шебекино, им назначено амбулаторное лечение.
В селе Ржевка при подрыве FPV-дрона в воздухе мужчина получил осколочное ранение бедра, помощь оказали в Шебекинской ЦРБ. В двух частных домах выбиты окна.
В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму и после осмотра отправлен домой, машина повреждена.
В городе Шебекино дрон взорвался рядом с автомобилем, у мужчины в городской больнице Белгорода диагностировали акубаротравму и отпустили на амбулаторное лечение.
В поселке Прохоровка беспилотник поразил коммерческий объект, женщину с осколочными ранениями грудной клетки и ног бригада скорой помощи везет в областную клиническую больницу. Повреждены здание, легковая и четыре грузовые машины.
В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал у коммерческого объекта, три человека обратились в местную ЦРБ, мужчину с слепым осколочным ранением голени направили в городскую больницу Белгорода, еще один мужчина и женщина продолжают лечение амбулаторно. На месте атаки сгорели два автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.
В результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области погибли пять человек, 27 человек пострадали.