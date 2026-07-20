В результате атак ВСУ один житель Белгородской области погиб и 16 пострадали

Tекст: Антон Антонов

«Во время очередных атак со стороны ВСУ один человек погиб, еще 16 получили ранения», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

Уточняется, что мужчина погиб в селе Головино Белгородского округа после удара дрона по предприятию, еще один человек там получил осколочные ранения и был доставлен в больницу Белгорода. Повреждена машина ГАЗель.

В селе Бессоновка при взрыве дрона на предприятии женщина получила акубаротравму и будет лечиться амбулаторно. В селе Стрелецкое ранен мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. На месте взрыва повреждены шесть машин.

В селе Салтыково при детонации FPV-дрона на предприятии мужчина получил осколочные ранения ног и живота, его после помощи в Октябрьской райбольнице перевезут в городскую больницу Белгорода.

Число пострадавших при утренней атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Дубовое выросло до двух.

Также одному бойцу самообороны, раненному в районе села Бочковка, помощь оказали амбулаторно.

В Белгороде женщина получила акубаротравму при подрыве беспилотника, от госпитализации она отказалась. На месте повреждены три автомобиля.

В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились два бойца самообороны с акубаротравмами после удара дрона по административному зданию в Шебекино, им назначено амбулаторное лечение.

В селе Ржевка при подрыве FPV-дрона в воздухе мужчина получил осколочное ранение бедра, помощь оказали в Шебекинской ЦРБ. В двух частных домах выбиты окна.

В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму и после осмотра отправлен домой, машина повреждена.

В городе Шебекино дрон взорвался рядом с автомобилем, у мужчины в городской больнице Белгорода диагностировали акубаротравму и отпустили на амбулаторное лечение.

В поселке Прохоровка беспилотник поразил коммерческий объект, женщину с осколочными ранениями грудной клетки и ног бригада скорой помощи везет в областную клиническую больницу. Повреждены здание, легковая и четыре грузовые машины.

В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал у коммерческого объекта, три человека обратились в местную ЦРБ, мужчину с слепым осколочным ранением голени направили в городскую больницу Белгорода, еще один мужчина и женщина продолжают лечение амбулаторно. На месте атаки сгорели два автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде при атаке ВСУ на автомойку один человек погиб и десять пострадали.

В результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области погибли пять человек, 27 человек пострадали.

