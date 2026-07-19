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    19 июля 2026, 16:50 • Политика

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Вооруженные силы России поразили оборонные объекты и логистические центры, обеспечивавшие украинскую армию ракетным вооружением, дронами и топливом, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, основными целями стали предприятия в Киеве и области.

    Так, в украинской столице удары пришлись по заводам «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан», компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты». В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Издание «Страна» утверждает, что ВКС России выпустили по Киеву в общей сложности около 40 баллистических ракет за 40 минут. Владимир Зеленский уже охарактеризовал атаку как одну из самых мощных. По его словам, помимо ракет, в ударе были задействованы 120 ударных дронов.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Пользуясь случаем, Зеленский тут же подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – указал в свою очередь директор по развитию предприятия Северион Дангадзе и назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, удар минувшей ночи стал действительно одним из самых мощных.

    «По большей части были поражены предприятия, производящие беспилотники и ракеты»,

    – пояснил аналитик. Согласно данным Минобороны, удары пришлись по киевскому агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности (ООО «Радионикс»), где производились ракеты FР-5 «Фламинго». «Они имеют дальность до трех тысяч километров и боевую часть весом до одной тонны», – детализирует спикер.

    «Также на предприятии делались аналоги ATACMS – оперативно-тактические ракеты FP-7, FP-9. Последняя, к слову, сейчас проходит испытания. По имеющимся данным, она имеет дальность полета 850 км и несет боевую часть в 800 кг. Противник намеревается обстреливать этими боеприпасами Москву и Санкт-Петербург», – продолжает эксперт.

    Также там собирались элементы для ракет «Нептун-МД». Речь о противокорабельной ракете, созданной на базе советских разработок, но впоследствии модернизированной с привлечением западных специалистов. В списке производимой продукции также числятся РЛС для МиГ-29, которые противник использует для борьбы с российскими крылатыми ракетами и дронами.

    Кроме того, ВКС России нанесли удары по предприятиям «Спецоборонмаш» и «Артем» – оба завода выпускали различные системы управления для беспилотников. Еще один удар пришелся по производству «Киев-90» (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева). «Мало того, что там делались комплектующие для ракет «Нептун-МД», так еще и изготавливались элементы корпусов из композитных материалов», – уточнил Кнутов.

    «Оаклайн», по которому также фиксировались прилеты, производил комплектующие для беспилотников большой дальности типа «Дип Страйк».

    «Противник утверждает, что Россия запустила в общей сложности около 25 ракет «Искандер», десять «Цирконов» и порядка 125 беспилотников. И все они, как мы видим, пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса», – замечает собеседник. По его словам, ВС РФ неслучайно сделали упор на баллистику.

    «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели. А учитывая, что у ВСУ есть объективные проблемы с ПВО, эффективность ударов значительно повышается»,

    – акцентирует эксперт. Станет ли ночная атака началом системных баллистических ударов, покажет время. «Многое будет зависеть от емкостей российского оборонно-промышленного комплекса. Если будет выпускаться достаточное для массированных ударов количество ракет, то тактика может возобладать. Ну а эффективность с каждым разом будет все выше», – считает Кнутов.

    Как бы то ни было, становится очевидно, что это далеко не последний удар по Киеву. «Противник выбрал террористическую тактику – бьет по гражданским объектам, машинам скорой помощи, общежитиям, складам Wildberries. В то же время Россия придерживается понятной логики – атаки совершаются только на объекты ВПК и нацелены на конкретный результат. И судя по всему, мы будем это делать до полной победы», – убежден аналитик.

    В свою очередь военкор Александр Коц обращает внимание, что «по «Артему» мы били в 2022-м, 2024-м, 2025-м». «Били по цехам ракет «воздух – воздух», по линии «Ольхи». В начале июля 2026-го – накрыли «Радионикс». Казалось – всё, до побачення, «Фламинго». Оказалось – не всё. Значит, бьем снова.

    Накопительный эффект. Как в боксе – по печени, по печени, по печени. Пока не сложится»,

    пишет он в своем канале Max. Аналитик также указал на то, что «Новая почта», по которой минувшей ночью также наносились удары, давно утратила свою первоначальную функцию: «Через этот хаб шли комплектующие для дронов ВСУ из Европы».

    «Тарасовка, «Антел Пропертис». Тихий склад в Бучанском районе. По документам – недвижимость. На деле – сборка агрегатов для дальнобойных БПЛА. Украинские источники утверждают, что там был склад «американской компании». Ну надо же. Какая неожиданность», – иронично отметил Коц.

    «Кто-то в Киеве до сих пор думает, что «Фламинго» и «Дип Страйк» – это про безнаказанность. Что можно кидать по нашим городам, а свои цеха останутся под стеклянным колпаком. Это не так», – уверен он. Военкор Александр Сладков в своем канале Max назвал ночную баллистическую атаку «русским лоу-киком».

    «В боевых искусствах – это удар ногой по бедру противника. Его наносят раз за разом, пока не достигнут результата»,

    – пишет он. Продолжая аналогию, эксперт указывает, что серия подобных ударов неминуемо приводит сначала к боли, а затем либо к отказу противника продолжать бороться, либо к выбыванию по состоянию здоровья. На этом фоне он задался вопросом, какой сценарий предпочтет военно-политическое руководство России – нанести разящий удар непосредственно по Киеву, требующий большой концентрации сил и противоречивого риска, или «наносить удары долго и больно, избив ВПК Украины и тылы ВСУ до нокаута, но не явиться в Киев».

    По его мнению, оба варианта имеют право на существование, хотя и с определенными оговорками. При этом «небольшие, но улавливаемые признаки «иссушения ног» у ВСУ уже есть».

    Между тем спикеры единогласно говорят о необходимости продолжать наносить удары по Киеву. «Остается важным не сбавлять темпы: те же советские предприятия, на которых сейчас выстроен украинский ВПК, построены так, что парой ударов вывести их из строя просто нереально. Поэтому если бить, то чаще, точнее и масштабнее до полного уничтожения», – резюмировали авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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