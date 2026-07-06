Иран прощается с Али Хаменеи

В четверг тело «отца-мученика Ирана» вернут в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

Во вторник аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум. 8 июля тело лидера провезут по иракским городам Багдад, Неджеф и Кербелу (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

В ходе процессии иранцы также поддержали своих союзников, развернув плакаты в поддержку Ливана и Газы (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

Власти заявили, что в массовом шествии в течение дня могут принять участие более 10 млн человек (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

Перед церемонией прощания центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в дни траура (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

Публика скандирует обещания отомстить за убитого лидера, а также произносит антиизраильские и антиамериканские лозунги. Некоторые речи направлены против Резы Пехлеви, сына последнего шаха, поддержавшего удары США по Ирану (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Среди собравшихся – не только тегеранцы, на похоронные мероприятия приехали жители со всей страны (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Участники процессии несут портреты погибшего аятоллы и его сына и преемника Моджтабы, а также флаги страны (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Заполнена площадь Азади, к которой уже доставили гроб с аятоллой, люди продолжают прибывать. Одноименная улица окрасилась в черно-красные цвета из-за флагов с изображением Хаменеи (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Иран провожает в последний путь своего бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля. Многотысячная процессия идет по центральным улицам Демавенд, Азади и Энгелаб (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

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Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

Что мешает массовому спросу на электромобили Электромобили в России стали продаваться как горячие пирожки. С начала года они уже стали более популярными, чем ранее, а в последние недели топливные проблемы и очереди на АЗС сделали их особенно желанными моделями у автомобилистов. Сохранится ли такой ажиотажный спрос, когда ситуация с топливом вернется в норму? Подробности Перейти в раздел

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