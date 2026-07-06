  • Новость часаЭксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

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    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 12:26 • Фоторепортаж

    Иран прощается с Али Хаменеи

    Иран провожает в последний путь своего бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля. Многотысячная процессия идет по центральным улицам Демавенд, Азади и Энгелаб (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Заполнена площадь Азади, к которой уже доставили гроб с аятоллой, люди продолжают прибывать. Одноименная улица окрасилась в черно-красные цвета из-за флагов с изображением Хаменеи (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Участники процессии несут портреты погибшего аятоллы и его сына и преемника Моджтабы, а также флаги страны (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Среди собравшихся – не только тегеранцы, на похоронные мероприятия приехали жители со всей страны (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Публика скандирует обещания отомстить за убитого лидера, а также произносит антиизраильские и антиамериканские лозунги. Некоторые речи направлены против Резы Пехлеви, сына последнего шаха, поддержавшего удары США по Ирану (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Командование Корпуса стражей исламской революции на церемонии прощания в мечети имама Хомейни Мосалла (фото: Seyed Hamed Mousavi/ISNA/AP/ТАСС)

    Перед церемонией прощания центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в дни траура (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

    Власти заявили, что в массовом шествии в течение дня могут принять участие более 10 млн человек (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

    В ходе процессии иранцы также поддержали своих союзников, развернув плакаты в поддержку Ливана и Газы (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

    Во вторник аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум. 8 июля тело лидера провезут по иракским городам Багдад, Неджеф и Кербелу (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

    В четверг тело «отца-мученика Ирана» вернут в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

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    Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

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