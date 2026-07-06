Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.3 комментария
Иран прощается с Али Хаменеи
Иран провожает в последний путь своего бывшего верховного лидера Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля. Многотысячная процессия идет по центральным улицам Демавенд, Азади и Энгелаб (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Заполнена площадь Азади, к которой уже доставили гроб с аятоллой, люди продолжают прибывать. Одноименная улица окрасилась в черно-красные цвета из-за флагов с изображением Хаменеи (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Участники процессии несут портреты погибшего аятоллы и его сына и преемника Моджтабы, а также флаги страны (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Среди собравшихся – не только тегеранцы, на похоронные мероприятия приехали жители со всей страны (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Публика скандирует обещания отомстить за убитого лидера, а также произносит антиизраильские и антиамериканские лозунги. Некоторые речи направлены против Резы Пехлеви, сына последнего шаха, поддержавшего удары США по Ирану (фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Командование Корпуса стражей исламской революции на церемонии прощания в мечети имама Хомейни Мосалла (фото: Seyed Hamed Mousavi/ISNA/AP/ТАСС)
Перед церемонией прощания центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в дни траура (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)
Власти заявили, что в массовом шествии в течение дня могут принять участие более 10 млн человек (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)
В ходе процессии иранцы также поддержали своих союзников, развернув плакаты в поддержку Ливана и Газы (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)
Во вторник аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Кум. 8 июля тело лидера провезут по иракским городам Багдад, Неджеф и Кербелу (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)
В четверг тело «отца-мученика Ирана» вернут в его родной город Мешхед, где и пройдет погребение (фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС)