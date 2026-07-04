США встречают юбилей в состоянии шока

Игорь Караулов
В России собутыльнику раскрывают душу
«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.
Дмитрий Губин
Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути
Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.
Тимофей Бордачёв
Израиль и Турция столкнутся от безысходности
Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.