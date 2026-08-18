Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Мишустин: Российские компании подключатся к работе СЭЗ «Давэй» в Мьянме
Российские предприниматели планируют начать работу на территории специальной экономической зоны «Давэй» в Мьянме для расширения двустороннего товарооборота и создания новых рабочих мест, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна состоялась в Москве, передает ТАСС.
«Особое внимание уделяем инвестиционной сфере. Российские компании намерены подключиться к работе Специальной экономической зоны «Давэй» на территории Мьянмы», – заявил Мишустин.
По словам премьера, реализация этого масштабного проекта поможет нарастить взаимную торговлю и обеспечит занятость населения. Стороны видят отличные возможности для укрепления торгово-экономического потенциала и запуска совместных инициатив в промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе.
Россия также готова делиться с азиатскими партнерами передовыми разработками в цифровой экономике и сфере искусственного интеллекта. Решением конкретных вопросов взаимодействия занимается межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.
Ранее Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в Москве.